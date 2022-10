PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar PGE en Almería: Lo que dice el Gobierno y lo que dice el PP viernes 07 de octubre de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com El principal problema de los Presupuestos Generales del Estado pora 2023 que firma el Gobierno de Pedro Sánchez es su falta de credibilidad. Ese sería el resumen de la opinión del Partido Popular, que recuerda el escasísimo nivel de ejecución, por lo que son papel mojado. Por otro lado, el Gobierno mantiene cifras récord en sus anuncios de inversión pero elude destallar al ejecución. Por eso en Noticias de Almería hemos contrastado la cara y la cruz de las versiones. Comenzamos con la del Gobierno. VERSIÓN DEL GOBIERNO SÁNCHEZ Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan una inversión para Almería en 2023 de 562,2 millones de euros, la cifra más elevada de toda Andalucía y una de las más importantes del territorio nacional, lo que sitúa en 769 euros la inversión por habitante en la provincia. El Gobierno de España ha aumentado su capacidad inversora en la provincia respecto a 2022 -217 millones de euros más- y se destinará tanto al impulso de grandes proyectos, como la alta velocidad, la desalación o las carreteras, como a blindar los servicios sociales y a proteger el escudo social. En este sentido, como ha señalado esta mañana el subdelegado del Gobierno, José María Martín, se trata de los Presupuestos “más sociales de la historia, que garantizan las pensiones de nuestros mayores y las oportunidades para nuestros jóvenes” y en los que seis de cada diez euros se destinan a gasto social. Las pensiones, ha trasladado el máximo representante del Gobierno de España en Almería, se revalorizarán con el IPC y “por primera vez en 13 años, el Gobierno aporta recursos a la hucha gracias al mecanismo de equidad intergeneracional”; una aportación que alcanzará los casi 3.000 millones de euros. En nuestra provincia son 110.00 los pensionistas que se van a ver beneficiados por el incremento de las pensiones y el Gobierno calcula que la subida de pensiones del próximo año rondará el 8,5%, una cifra que se concretará con la inflación de noviembre, ha subrayado José María Martín. Para una pensión media en la provincia este incremento supondrá más de 1.000 euros más anuales. “Con el modelo del anterior gobierno del Partido Popular tan sólo hubiese supuesto una subida de 31 euros”, ha significado. Otras medidas de marcado carácter social que se incluyen en las cuentas estatales para 2023 son el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) conforme al IPC del que se beneficiarán 30.000 personas en la provincia y el bono social térmico al que actualmente se acogen 14.400 almerienses, una cifra que aumentará, ha adelantado el subdelegado del Gobierno, debido al incremento del 65% de este concepto en los PGE. Los más de 41.700 empleados y empleadas públicos verán cómo se incrementa su salario en 2023 entre 700 y 1.200 euros al año tras la subida de un 2,5% que podría ser de un punto más en función de variables vinculadas al IPC. La juventud es “prioridad” para el Gobierno de Pedro Sánchez que lo demuestra en políticas hacia este sector de la población. “Se han incrementado los recursos destinados a políticas de juventud un 13,2% con una partida récord para becas de 400 millones de euros más para garantizar la igualdad de oportunidades, de las que se benefician ya 15.000 estudiantes de la provincia que, además, han comenzado ya a recibir la beca complementaria de 400 euros”. Empleo El subdelegado del Gobierno ha puesto, igualmente, de relieve las políticas que promueve el Ejecutivo de Pedro Sánchez para incentivar el empleo y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Muchos de los ellos que hoy pagan IRPF “no lo harán gracias al incremento del mínimo exento, que pasa de 14.000 a 15.000 euros brutos” lo que repercutirá en unas 20.000 personas en la provincia. El sector autónomo se beneficiará del incremento de las reducciones para los rendimientos de actividades económicas, que les permitirá reducir su factura fiscal en unos 120 euros de media. “En la provincia de Almería estimamos que unos 30.000 personas se beneficiarán de esta medida” gracias a unos PGE que también incluyen una partida de 50 millones de euros para desarrollar un Plan de Empleo para Andalucía. Infraestructuras José María Martín ha dado cuenta sobre la dotación para inversión en ferrocarriles en la provincia de Almería en los Presupuestos que asciende a 481,3 millones de euros de los que 480 se destinan a la continuación de las obras, proyectos y estudios de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, prácticamente el doble de lo presupuestado en 2022. Otras inversiones a destacar en los PGE de 2023 en esta materia son la partida de Adif de 340.000 euros para la mejora de la red de regionales en la provincia de Almería, así como de mejora de estaciones y la inversión para el estudio informativo para la reapertura de la línea Lorca Baza Guadix y los estudios de la línea Granada-Almería. En el proyecto de los PGE para 2023 se destinan 46,4 millones de euros para la construcción de carreteras y para la conservación y explotación de las existentes. Destaca, según ha trasladado del subdelegado del Gobierno, la continuación con la ejecución de las obras que están en marcha o iniciar la ejecución de obras en el enlace de Viator entre la A-7 y la A-92 -24 millones de euros- y la licitación de las obras de remodelación del enlace 429 de la A-7, Roquetas de Mar-El Parador -2 millones de euros. Los Presupuestos también prevén las partidas necesarias para la redacción de estudios y proyectos de futuras actuaciones en el tercer carril de la A-7 entre los enlaces 429 y 438, en Roquetas de Mar; la remodelación del enlace de la A-7 Copo (407) y Santa María del Águila (411), y la mejora de la accesibilidad a Vícar desde la A-7, ha enumerado José María Martín. Otras partidas que ha puesto de relieve el subdelegado del Gobierno en materia de carreteras son la partida de Adif de 340.000 euros para la mejora de la red de regionales en la provincia de Almería, así como de mejora de estaciones, así como las destinadas al estudio informativo para la reapertura de la línea Lorca Baza Guadix y los estudios de la línea Granada-Almería. El presupuesto de RENFE contempla una dotación total de 360.000 euros para la realización de inversiones en estaciones, controles de acceso inteligentes, material rodante, grandes reparaciones, mejora de accesibilidad en trenes, compra de material rodante, seguridad en la circulación, actuaciones en talleres, sistemas de información y otras inversiones. Por su parte, la de Aena asciende a 1,15 millones de euros en Almería, a la que hay que sumar otros 860.000 que llegarán a través de la sociedad ENAIRE mientras que Puertos del Estado va a invertir en la provincia más de 9 millones de euros para realizar, entre otras, actuaciones en el puerto pesquero por valor de 847.000 euros, inversiones en el Puerto Ciudad por valor de 331.000 euros y actuaciones en materia de seguridad y protección por 2,8 millones de euros. ACUAMED Por su parte, la sociedad ACUAMED va a realizar una inversión en la provincia de casi 13 millones de euros y José María Martín ha destacado, entre ellas, las desaladoras del Bajo Almanzora, con 8 millones de euros. Asimismo, la de Balerma contará con 2,5 millones de euros de inversión y 80.000 se destinarán a la conexión de los depósitos del Levante con la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora. La ampliación de la desaladora del Campo de Dalías está dotada con 263.000 euros. Asimismo, se invertirán más de 1,5 millones de euros para dotar de energía fotovoltáica a las desaladoras del Campo de Dalías, Carboneras y Bajo Almanzora lo que repercutirá en el precio final de la producción de agua. VERSIÓN DEL PARTIDO POPULAR El diputado nacional del PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, y los senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han analizado hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2023 del Gobierno de Sánchez y han asegurado que se trata de otro “engaño histórico” para la provincia de Almería. Castellón ha señalado que cualquier información que cuente el Gobierno en Almería “suena a cuento” porque “después de cuatro años gobernando no han concluido ni una sola de las grandes inversiones que necesita nuestra provincia, bien porque no se han ejecutado, bien porque la falta de ejecución ha sido irrisoria”. El diputado del PP ha asegurado que “la única verdad de los PGE 2023 para los almerienses es que las familias y las empresas de nuestra provincia pagarán más impuestos que nunca” ya que se espera un aumento de la recaudación de IRPF y por IVA consecuencia de la inflación. A ello hay que sumar los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno para este año que serán especialmente dañinos para nuestra provincia como es el caso del impuesto al plástico o el aumento en el impuesto de Sociedades que perjudicará a las empresas almerienses. ALTA VELOCIDAD En el caso del AVE el diputado almeriense ha recordado que el Gobierno de Sánchez presupuestó entre los años 2021 y 2022 934 millones de euros de los que el propio Gobierno ha reconocido que sólo van a ejecutar 99 millones, es decir el 10,5%. Además, ha explicado que tampoco gastarán los remanentes como asegura el Partido Socialista y como ha ocurrido en años anteriores. “El Gobierno del PP se dejó los trámites ambientales realizados, proyectos redactados y con licitaciones en marcha y Pedro Sánchez no ha tenido ni una mínima sensibilidad y ha paralizado las obras”, ha subrayado. En su intervención ante los medios el diputado del PP ha tachado de “engaño mayúsculo” que el Gobierno siga asegurando que el AVE llegará en 2026 mientras que tenemos “un irrisorio ritmo de ejecución del 10%”. “En los Presupuestos para 2023 ya retrasan la fecha de finalización a 2027 pero lamentablemente esa fecha de finalización tampoco es real por la escasa inversión que se ha hecho en los tres años anteriores”, explica. En materia ferroviaria Miguel Ángel Castellón ha lamentado que en las cuentas del Ejecutivo Central para 2023 se hayan eliminado las inversiones para mejorar la línea con Granada y conectarla con la Alta Velocidad, destinando únicamente 100.000 euros para estudios informativos por no quitar la partida. CARRETERAS En cuanto a las partidas relacionadas con carreteras el diputado del PP ha subrayado la “actitud propagandística del Gobierno” a un año de las elecciones al presupuestar partidas testimoniales para las grandes deficiencias de nuestras carreteras. “Han destinado partidas ridículas a los enlaces de la A-7 con El Ejido, Vícar, Roquetas y El Parador, así como al tercer carril de la A-7. Respecto al enlace de la A-7 en Viator han pasado de presupuestar 15 millones en 2022, de los que no han ejecutado ni un euro, a 24 millones en 2023. Y no se sabe nada de la A-7 en su tramo por el Levante almeriense a pesar de encontrarse en un estado lamentable”, ha manifestado. AGUA En materia de agua Miguel Ángel Castellón ha señalado que nos encontramos con una “legislatura en blanco” porque no se ha construido ni una sola infraestructura y lamentablemente para los almerienses la única realidad constatable es la eliminación del trasvase Tajo-Segura para regadío. “De los 11 millones de euros presupuestados en esta materia han ejecutado 0 euros. No se ha hecho ni la ampliación de la Desaladora Carboneras, ni se ha reparado la desaladora de Villaricos, ni se ha ampliado la de Balerma y todo ello pese a la grave sequía que se está produciendo”, ha manifestado. SEGURIDAD Y PLAYAS Miguel Ángel Castellón ha lamentado que los PGE 2023 no contemplen los cuarteles que se necesitan en la provincia como el de Roquetas de Mar o el de Vera. Ni tampoco hagan alusión alguna a la Comisaría de Policía en Almería. Y en materia de playas ha manifestado que se mantienen los 400.00 euros de conservación ordinaria de 2022, con lo que no se prevén nuevas actuaciones a pesar de necesitarse en la playa de Balerma, El Toyo o Vera. RAFAEL HERNANDO Y LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ Por su parte, los senadores del PP, Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, han tachado los PGE 2023 como una “tomadura de pelo” por parte del Gobierno de Sánchez que va a “volver a reírse en la cara de todos los almerienses”. Se trata de unos presupuestos que “van a sangrar con más impuestos a nuestra agricultura, al turismo, al sector del mármol y a los almerienses en general” y en los que “pintan partidas que no se ejecutan nunca” como ha ocurrido en años anteriores. Hernando se ha referido a las partidas relacionadas con el AVE y con Acuamed, un claro ejemplo de los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con la provincia de Almería, como así lo demuestra la baja ejecución de la Alta Velocidad (10%) o los cero euros que se han invertido en las desaladoras de la provincia que aunque vuelven a aparecer en los PGE para el próximo año ni siquiera será posible empezar las obras de ampliación en Carboneras, llevar a cabo las obras de mejora energética, o la reparación en el caso de la desaladora de Villaricos. “Estamos ante los presupuestos de la mentira y lamentablemente es el cuarto año que el Gobierno engaña a los ciudadanos. La ejecución es un bochorno para el Partido Socialista y los almerienses tienen que saber que en 2023 van a pagar más impuestos que nunca mientras el Gobierno sigue más preocupado por hacer campaña que por resolver los problemas de la provincia”, concluye. Por su parte, Luis Rogelio Rodríguez ha insistido en que estamos ante un presupuesto que es “un cuento” como ha ocurrido año tras año en esta legislatura fundamentalmente porque el grado de ejecución de los mismos ha sido “irrisorio”. “En materia hídrica la media invertida en Acuamed es del 4% y lo mismo ocurre con otras partidas en las que no se pasa del 8% en los casos más favorables. Por tanto como el papel lo aguanta todo, es igual que para el AVE presupuesten 400 millones, 500 o 1.500 porque en el PSOE saben perfectamente que no lo van a ejecutar, lo mismo que saben que la llegada de la alta velocidad es 2026 es imposible”, finaliza. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

