Una Almería más verde María del Mar Vázquez domingo 19 de febrero de 2023 Contribuir a que Almería sea cada día más verde, sostenible y habitable es un objetivo del Ayuntamiento que requiere del compromiso y la implicación de todos. Es evidente que los almerienses mostramos cada vez más interés por los espacios que nos aportan bienestar y calidad de vida y por eso nuestra planificación del desarrollo urbano contempla el aumento de las zonas verdes y su uso como lugares de encuentro, de ocio y de aprovechamiento cultural y deportivo. Cumpliendo así con los retos de futuro que nos hemos marcado, en el Ayuntamiento seguimos avanzando en la idea de hacer una Almería más verde incorporando la participación activa de toda la sociedad. En este sentido, me ha gustado mucho poder dar estos días un paso más en el proyecto de los Jardines del Mediterráneo que estamos desarrollando en La Hoya con el inicio de los trabajos de plantación de las más de 20.000 unidades de más de cien especies diferentes, incluidos árboles, arbustos, herbáceas, aromáticas y ornamentales, entre otras, que vestirán este espacio abrazado por La Alcazaba, San Cristóbal y la Muralla de Jayrán. Una actuación que llevamos a cabo con la participación directa de alumnos de sexto de primaria del Colegio Público Giner de los Ríos, que nos ayudaron a plantar los primeros árboles que darán sombra y frescor a una zona cargada de referencias históricas para nuestra ciudad y que nunca hasta este momento había recibido una actuación de recuperación medioambiental y paisajística capaz de transformarla e integrarla en el tejido urbano de la ciudad. Se trata de una actuación cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER bajo el lema 'Una manera de Hacer Europa'. Y ya digo que resultó especialmente significativa la presencia de los jóvenes escolares, con los que espero volver a esa zona dentro de año y medio aproximadamente, para comprobar que los árboles que plantaron, en concreto unos membrilleros, empiezan a dar la sombra a uno de los lugares de ocio y expansión más espectaculares que va a tener Almería. Son obras que transforman, mejoran y enriquecen el discurso urbano de Almería y que van a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, avanzando hacia una ciudad no sólo más sostenible, sino también más caminable, lo cual aportará además un claro beneficio en la salud física y mental de todos. En definitiva, otra buena noticia de futuro para todos los almerienses. Seguimos trabajando. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP)