Una campaña contra la violencia machista en Huércal invita a no mirar a otro lado

jueves 03 de junio de 2021 , 19:17h

La campaña ‘De puertas para adentro’ conciencia a los vecinos del municipio de la necesidad de no mirar hacia otra parte, sino de tomar partido apoyando a las víctimas para que lo cuenten y denuncien





El Ayuntamiento de Huércal de Almería, a través de la concejalía de Igualdad, Juventud y Educación, liderada por Puri Matas, llevará a cabo este próximo martes 8 de junio una campaña de sensibilización ciudadana dentro de las actividades programadas en su participación en el Pacto de Estado contra la violencia de género.



La campaña ‘De puertas para adentro’ surge de la idea de mostrar a la ciudadanía el drama de la violencia de género, las mujeres víctimas, sus agresores, su entorno, la sociedad y todos los medios que desde las instituciones se ponen en pro de atención a las víctimas.



Las víctimas tienen miedo a contarlo, los agresores las silencian, quitándoles la autoestima mediante golpes, insultos y vejaciones. Su entorno, en muchos casos desconocedor de esta situación o que mira hacia otro lado y una parte de la sociedad, que las juzga o no las cree, y las instituciones como principal agente sensibilizado contra este problema.



Este martes 8 de junio de 10:00 a 18:00 horas, en el Paseo del Generalife (Bulevar de Huércal), frente al Centro Cultural Cortijo Moreno, se llevará a cabo esta original y contundente campaña, que conciencia a las personas que viven en el municipio de la necesidad de no mirar hacia otra parte, sino de tomar partido apoyando a las víctimas para que lo cuenten y denuncien, y de estar alerta ante cualquier síntoma de violencia que denotemos en el entorno vecinal.



Esta acción de ‘street marketing’ consistirá en la colocación de una puerta sensibilizadora morada de tamaño real con apertura por ambos lados, con altavoces y con un mensaje sensibilizador en su interior. Esta puerta colocada en un escenario no habitual y acompañada del sonido de una locución que simula una escena de violencia de género, como ejemplo de lo que puede ocurrir en el interior de una casa donde se está produciendo una situación de agresión, pretende llamar la atención de las personas que pasen por la zona, hacer que se detengan y se planteen qué está pasando, no dejando indiferente a nadie.



“¿Lo oyes? Yo lo sufro a diario”. Es el llamamiento que las víctimas hacen a sus vecinos para buscar su apoyo, conseguir la implicación y complicidad de toda la ciudadanía y que entiendan que, en casos de violencia de género, su actuación es de vital importancia, ya que puede estar en su mano poner fin a esa situación, denunciándola.



Una acción “segura”, que cumple con todas las medidas de seguridad anti-COVID-19: su participación estará monitorizada por una persona encargada de la promoción y la información que hará que se cumplan las medidas de seguridad de no contacto, uso de mascarillas y distanciamiento social para participar, a través de señalización, lo que la convierte en una acción segura.



El Ayuntamiento de Huércal de Almería pondrá a disposición de los ciudadanos la información y un gran equipo de profesionales necesarios para apoyar a las víctimas a salir de esta difícil situación, a través de un servicio especializado de Atención a la Mujer en situación de violencia.