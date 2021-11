Una docena de películas competirán en un Certamen ‘Ópera Prima’ de FICAL

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 15:11h

Escucha la noticia

El diputado de Cultura, Manuel Guzmán y el director de FICAL, Enrique Iznaola desvelan los 12 largometrajes seleccionados entre los 83 que se han inscrito en la XX edición del Festival Internacional de Cine de Almería









La Diputación de Almería ha dado a conocer hoy los 12 largometrajes que participarán en el Certamen Nacional de Largometrajes ‘Ópera Prima’, la gran apuesta por el largo del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que se celebrará del 19 al 27 de noviembre de 2021. Este certamen continua creciendo pasando de los ocho largometrajes selecionados en 2020 a los 12 de 2021. En esta XXI edición han participado un total de 83 trabajos de distintos géneros



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha vuelto a destacar la calidad de esta edición del Festival de Cine de Almería. “Esta vigésima edición viene con más fuerza que nunca. Nos vamos a encontrar el mejor Festival de cine que nunca se ha realizado en la provincia y en la ciudad de Almería. FICAL se ha convertido en un referente nacional e internacional para los productores y los directores de cine”.



Guzmán ha elogiado la calidad de las cintas que conforman este Certamen Nacional de Largometrajes ‘Ópera Prima’. “En esta edición se han presentado un total de 83 óperas primas. Hay que destacar la gran calidad de todas esas películas, siendo 41 documentales y 42 de ficción. Tal ha sido la calidad de las películas que se han presentado al certamen que han entrado a concurso por primera vez doce películas”.



Las películas seleccionadas son: ‘Descarrilados’ de Fernando García-Ruiz, ‘Hombre muerto no sabe vivir’ de Ezekiel Montes, ‘Solo una vez’ de Guillermo Ríos, ‘Con quién viajas’ de Martín Cuervo, ‘Libertad’ de Clara Roquet, ‘Josefina’ de Javier Marco Rico, ‘El cover’ de Secun de la Rosa, ‘Alegría’ de Violeta Salama, ‘Ama’ de Julia de Paz, ‘Erase una vez en Euskadi’ de Manu Gómez, ‘La casa del caracol’ de Macarena Astorga y ‘Chavalas’ de Carol Rodríguez. “En este certamen contamos con comedia, thriller y hasta un musical. Tenemos para todos los gustos”, ha subrayado Manuel Guzmán.



Por su parte, Enrique Iznaola, director del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha recordado que “en 2015 contábamos con cuatro óperas primas y el año pasado contamos con 8 películas en este certamen a pesar de la pandemia. Este año contamos con 12 películas, lo que indica que estamos en un momento excepcional en cuanto a óperas prima en España. En los últimos años se ha dado un hecho excepcional y es que el ganador de este certamen luego es el ganador de los Goya”.



Iznaola ha explicado una a una las películas que han sido seleccionadas para el certamen. Además ha subrayado que “este año FICAL cuenta con una gran variedad de géneros, pero sobre todo todas tienen una gran calidad”. El director del Festival de Cine ha subrayado que no ha resultado fácil seleccionar doce películas de las 83 presentadas porque había un excelente nivel.



El jurado de FICAL decidirá la concesión de los siguientes premios que se entregarán durante la gala de clausura:



· Premio al mejor largometraje nacional ‘Ópera Prima’, dotado con 16.000 euros y trofeo.



· Segundo premio, dotado con 5.000 euros y trofeo.



· Premio a la mejor dirección, dotado con 2.500 euros y trofeo.



· Premio al mejor guión, dotado con 2.500 y trofeo.



· Premio a la mejor interpretación femenina, dotado con 2.500 euros y trofeo.



· Premio Eduardo Fajardo a la mejor interpretación masculina, dotado con 2.500 euros y trofeo.



Segunda jornada de ‘Almería, Tierra de cortometrajes’



Por otra parte, el pasado martes tuvo lugar la segunda jornada del ciclo ‘Almería, tierra de cortometrajes’ en el Museo de Almería. El acto contó con la presencia del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán y del director del Festival, Enrique Iznaola. Se proyectaron ocho cortos que el año pasado no entraron en la selección final.



El público que llenó el salón de actos del Museo de Almería pudo ver los trabajos ‘¿Sabes cómo vas a morir?’ de Jesús Santiago; ‘Caos/Veinte más veinte de Chema Rivas; ‘La nieta del carnicero del páramo’ de Ainhoa Beascoechea y Víctor Díaz; ‘Mi pequeña muerte’ de Daniel Parra; ‘El último hombre’ de José Francisco Rodríguez y Guillermo Rojo; ‘Cuarentena 564’ de Áurea Román Reche; ‘Cecilia’ de Gonzalo Moya Santiago y ‘Crítico’ de Andreu Fullana y Raúl Espinosa.





Películas Seleccionadas.

‘Chavalas’, dirigida por Carol Rodríguez Colás con Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Ángela Cervantes, Ana Fernández, Cristina Plazas, José Mota, Mario Zorrilla. Cuando Marta, una joven fotógrafa, es despedida del exclusivo magazine para el que trabaja en Barcelona, su mundo se viene abajo. Desesperada, se ve de pronto en la tesitura de tener que volver a Cornellà, su barrio de origen... y a casa de sus padres.



Allí se reencuentra con la vida que dejó atrás su familia, vecinos y sus amigas de toda la vida, Desi, Bea y Soraya. A pesar de la alegría inicial, no obstante, pronto se encuentra a disgusto y siente que ella ya no pertenece a ese lugar, ello le generará una enorme tensión que le apartará de sus amigas y la gente que le quiere, enfrentándole cara a cara con sus peores temores e inseguridades.



‘La Casa del Caracol’ dirigida por Macarena Astorga con Javier Rey, Paz Vega, Carlos Alcántara, Norma Martínez, Jesús Carroza, Vicente Vergara, María Alfonsa Rosso, Pedro Casablanc, Luna Fulgencio, Eva Salazar. Antonio pasa el verano en la serranía malagueña, buscando inspiración para su novela. Conoce a Berta, por la que siente una atracción inmediata, y a otros habitantes del lugar, sobre los que empieza a escribir e investigar. Desvelando secretos del pueblo, descubre que la realidad supera las fábulas.



‘Erase una vez en Euskadi’ de Manu Gómez con Asier Flores, Aitor Calderón, Miguel Rivera, Hugo García, Luis Callejo, Marian Álvarez, Vicente Vergara, Pilar Gómez, Vicente Romero, María Isasi, María Alfonsa Rosso, Arón Piper, Yon González, Ruth Díaz, Josean Bengoetxea, Martxelo Rubio. Euskadi 1985. El colegio ha terminado, por fin llegan las vacaciones. Marcos, José Antonio, Paquito y Toni, reciben expectantes la llegada del verano, un verano prometedor sobre todo porque a sus doce años poco importa dónde, ni cuándo, ni cómo.



‘Ama’ de Julia de Paz Solvas con Tamara Casellas, Leire Marín, Estefanía De Los Santos, Ana Turpín, Manuel De Blas, Pablo Gómez-Pando, Chema Del Barco. AMA es la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la mitificada maternidad. A Pepa y a su hija Leila las echan de su hogar, viéndose arrastradas a encontrar un sitio dónde vivir sin nada ni nadie que las ayude en su camino.



‘Alegría’ de Violeta Salama con Cecilia Suárez, Laia Manzanares, Sarah Perles, Mara Guil, Leonardo Sbaraglia. Alegría (Cecilia Suárez) vive de espaldas a sus raíces judías, aunque desde que se mudó a Melilla y se instaló en la casa familiar no está siendo tarea fácil. Al enterarse de que su familia se traslada a su casa para organizar la boda de su sobrina con un joven melillense, su vida se pone patas arriba. Por suerte para ella, la joven marroquí que le ayuda en casa y su mejor amiga, siempre están dispuestas a ayudarle. La posibilidad de reencontrarse con su hija, hace que Alegría soporte con estoicismo y algo de mala leche la invasión de su casa por parte de su familia. Los preparativos de la boda harán aflorar tanto sus diferencias como todo aquello que les une.



‘El Cover’ de Secun de la Rosa con Alex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, Lander Otaola, María Hervás, Juan Diego, Susi Sánchez, Carmen Machi. Dani (Àlex Monner) ha heredado de su familia el amor por la música, una habitación llena de discos y también el miedo al fracaso. Así que trabaja de camarero antes que malvivir de su sueño, como sus padres. Este año, como cada verano, Benidorm se llena de artistas que vienen a cantar en sus bares, hoteles y salas de fiesta. Allí Dani conoce a Sandra (Marina Salas), quien cambiará su forma de entender la vida.



‘Josefina’ de Javier Marco Rico cuenta en el reparto con Emma Suárez, Roberto Álamo, Miguel Bernardeau, Manolo Solo, Pedro Casablanc, Simón , Andreu, Olivia Delcán, Belén Ponce de León. Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio cada domingo la visita de Berta, la madre de uno de los presos. El día que por fin logra acercarse a ella, se sorprende a sí mismo haciéndose pasar por otro padre e inventándose a una hija dentro de la cárcel Josefina. La necesidad de llenar el vacío en el que viven Juan y Berta, les lleva a seguir encontrándose más allá de la realidad que les rodea



‘Libertad’ de Clara Roquet con María Morera, Nicolle García, Nora Navas, Carol Hurtado, Vicky Peña. Después de mucho tiempo sin coincidir en su casa de verano, la familia Vidal pasa las últimas vacaciones con la abuela Ángela, que sufre Alzheimer avanzado. Por primera vez en su vida, Nora (14), siente que no encuentra su lugar los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de Libertad (15), la hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela.



Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora y las dos niñas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de protección y confort que supone la casa familiar y descubren un mundo nuevo en el que Nora se siente más libre que nunca.



‘Con quien viajas’ de Martín Cuervo cuenta con Salva Reina, Ana Polvorosa, Andrea Duro, Pol Monen en el reparto. Una aplicación de servicio de vehículo compartido reúne a cuatro desconocidos en un viaje que se convertirá en un confesionario en el que descubriremos las peculiaridades de Julián, un conductor que se comporta de manera extraña, Elisa, una chica apocada y tímida, Miguel, que parece estar de vuelta de todo menos del pasado, y Ana, de espíritu joven y dicharachero. En el trayecto aprenderán mucho de con quién viajan... y de ellos mismos.



‘Descarrilados’ de Fernando García-Ruiz cuenta con Arturo Valls, Ernesto Sevilla, Julián López, Dafne Fernández. Año 2000. Pepo, Roge, Costa y Juan Luis, cuatro veinteañeros, emprenden el viaje soñado el Interrail. Pero en su primera parada en París, la aventura, y de paso su amistad, acaban de manera abrupta. Veinte años después Juan Luis ha fallecido y, como última voluntad, ha decidido donar su jugosa herencia a sus tres antiguos amigos. Pero a cambio les pide que hagan el Interrail que no pudieron hacer con unas divertidas condiciones… tienen que llevarse con ellos las cenizas de su amigo para que pueda “vivir” la experiencia con ellos. Por “amor” a Juan Luis, estos tres adolescentes de 40 años tendrán que resolver sus diferencias, visitar las mismas ciudades y vivir las mismas juergas, pero de un modo mucho más patético. Y con el colesterol por las nubes…



‘Hombre muerto no sabe vivir’ de Ezekiel Montes cuenta en el reparto con Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro, Paco Tous, Nancho Novo, Manuel De Blas. La historia gira en torno a Tano, quien ha trabajado toda su vida para Manuel, un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, Tano ve como Manuel ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre.



‘Solo una vez’ de Guillermo Ríos reúne a Ariadna Gil, Álex García, Silvia Alonso en el reparto. Laura, una psicóloga del servicio de atención a las mujeres que sufren violencia de género, hace unas semanas que es acosada por el marido de una de sus pacientes. En esta situación, debe tratar una pareja que nunca ha puesto los pies en un centro de este tipo Eva y Pablo. Por una serie de malentendidos él ha recibido una denuncia, pero afirma con contundencia no ser ningún maltratador.