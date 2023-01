Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Una luz por los Derechos Humanos desde el Cerro de San Cristóbal sábado 14 de enero de 2023 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería se suma al encendido de Torres y Atalayas

Amnistía Internacional Almería se ha sumado esta mañana desde el Cerro de San Cristóbal al encendido de Torres, Atalayas y Talayots del Mediterráneo en defensa de los Derechos Humanos. Con la lectura de un manifiesto y el encendido de unas bengalas de humo amarillas los activistas de Amnistía ponen el foco en el drama humanitario de la migración a través del Mediterráneo.

Un acto que da voz y luz a todas aquellas personas que arriesgan sus vidas huyendo de la desesperación, la violencia y la injusticia, y que simboliza la unión de los pueblos del Mediterráneo.

Durante el año 2022 miles de personas han seguido sufriendo desapariciones forzadas, torturas, violaciones y discriminación en su intento de alcanzar la otra orilla. “Lejos de mejorar su situación han tenido que padecer el dolor añadido de ver como desde los gobiernos de la Unión Europea se van consolidando posiciones que nos envilecen como sociedad” señala el manifiesto leído esta mañana por los activistas de Amnistía Internacional en Almería.

Este evento, que cumple este año su séptima edición, fue promovido por un grupo de profesores del Instituto de Secundaria de Marratxi en las islas Baleares sumándose posteriormente ciudades de todo el país. La idea de esta acción es dar un giro a la función original de las señales de socorro, antorchas y bengalas, dotándolas con un sentido de acogida que muestre el camino hacia un puerto seguro.

Durante todo el día de hoy este singular acto se repetirá en más de cien puntos de la geografía española ( Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía).

También brillarán las bengalas de en algunas poblaciones de Líbano, Marruecos y Túnez, Casi dos mil muertes en el Mediterráneo desde la última encendida de Torres La Declaración Universal de Derechos Humanos otorga a todas las personas el derecho de circular libremente, el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y el derecho a buscar asilo, entre otros. Sin embargo, las personas que se ven obligadas a cruzar el Mediterráneo huyendo de situaciones terribles de hambre o violencia lo hacen en

condiciones muy precarias y peligrosas.

Desde la última encendida de Torres y Atalayas, hace un año, al menos 1988 personas han perdido la vida en esta cruel travesía por el Mediterráneo que se ha convertido ya “en la fosa mortal de Europa”.

Amnistía Internacional denuncia que estas violaciones de los derechos humanos también suceden en tierra firme como la reciente tragedia en la valla de Melilla en la que murieron 37personas y al menos 77 están desaparecidas. Una luz para la esperanza “A pesar de todos los obstáculos que se interpongan en el camino, por muy oscuro que éste sea, la luz de la llama debe permanecer ahí, brillante, encendida, como símbolo de esperanza para toda la humanidad. Está en todos nosotros mantenerla prendida, así que luchemos para que así sea por siempre” concluye el manifiesto de la organización de derechos humanos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Solo Vox se opone a la ZBE en Almería

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.