Una vía ciclista unirá Cabo de Gata con La Almadraba de Monteleva

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, a la empresa 'Viasur Prevención e Ingeniería, S.A.', por importe de 6.050 euros, el contrato menor de los servicios para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de adecuación del antiguo camino de Cabo de Gata a Almadraba para un uso como vía ciclista de conexión entre la barriada de Cabo de Gata y La Almadraba de Monteleva. Esta nueva vía ciclista, integrada en el entorno, tendrá una longitud aproximada cinco kilómetros. La portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, ha explicado hoy, en rueda de prensa tras celebrarse la Junta de Gobierno de este viernes, que "la redacción de este proyecto vendrá a determinar una actuación ampliamente demandada y que supone el acondicionamiento del antiguo camino que discurre en paralelo a la carretera para un uso como vía ciclista, uniendo así la barriada de Cabo de Gata con La Almadraba". Una vía que quedará integrada en el entorno que tendrá una longitud aproximada de más de cinco kilómetros, con una inversión municipal estimada en unos 200.000 euros, según ha adelantado Martínez Labella. El contenido del proyecto se concibe como un trabajo completo para la obtención de todas las licencias y autorizaciones necesarias para la construcción de esta nueva infraestructura, todo ello de acuerdo con las características urbanísticas y geotécnicas del terreno y de las directrices técnicas fijadas por las administraciones competentes, incluyendo a la Junta al encontrarse esta vía en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar Radares pedagógicos La portavoz del Equipo de Gobierno ha informado igualmente de la adjudicación, a la empresa 'Señalizaciones Villar S.A.', del contrato para el suministro e instalación de cinco radares pedagógicos para su ubicación dentro del término municipal, sumándose así a los dos ya instalados en la Vía Parque. La adjudicación de este contrato se ha realizado por 15.064,50 euros. Con la instalación de estos dispositivos se persigue "incrementar la seguridad vial", ha explicado Martínez Labella, persuadiendo al conductor a "aminorar la velocidad advertido de la posibilidad de ser multado. Además, y como se ha comprobado, una menor velocidad se corresponde con una evidente reducción del ruido generado por el paso de vehículos", ha subrayado. El uso de radares pedagógicos es una práctica cada vez más extendida en muchas ciudades y municipios. "Son muchos los ayuntamientos los que ya están probando en los núcleos urbanos este tipo de radares, instalados con el objetivo de concienciar a la ciudadanía para evitar se sobrepasen los límites de velocidad establecidos en vías urbanas", reconocía Martínez Labella, indicando que "si bien la instalación de estos dispositivos aún no se ha decidido, su ubicación estará preferentemente relacionada con la proximidad de entornos educativos y vías de mayor afluencia de tráfico" Ha insistido la edil en el carácter "pedagógico e informativo" que tiene inicialmente esta medida, reconociendo en la presencia de estos elementos y en la señalización de "zona controlada por radar" una fórmula preventiva antes de proceder a la sanción.

