Es una información de noticiasdealmeria.com

URA frente a la ‘Arquitectura’ de una final

sábado 15 de octubre de 2022 , 13:09h

Unión Rugby Almería visita este domingo al colíder del grupo C, que atesora un pleno de puntos, tras haber empatado sus dos primeros partidos y asumiendo que este marcará el objetivo de la temporada

noticiasdealmeria.com Será muy complicado, de eso no cabe duda, pero el calendario manda y así se ha establecido el inicio liguero para URA. Tras visitar Málaga y recibir a Jaén, y después de empatar sendos derbis andaluces de gran exigencia, el tercer rival es de nuevo muy fuerte. Tanto como que CD Arquitectura es uno de los dos XV del Grupo C que ha sumado el pleno de diez puntos en las dos jornadas que se han disputado, colíder con Alcobendas. Ha hecho 19 ensayos y ha encajado 4, sumando dos bonus ofensivos y teniendo una diferencia positiva de 92 tantos y una dinámica excelente. Por ello lo que toca a los cruzados es dar un paso que todavía falta, uno más, para poder consumar la primera victoria del curso.

De conseguirse sería de gran prestigio, además frente a un club histórico que, curiosidades del pasado, cayó años atrás frente a un Unión Rugby Almería que nunca antes había vencido en Madrid. Para los anales de la entidad quedó esa patada a palos desde el centro del campo que transformó, con tiempo cumplido ya, Nacho de Luque. Eso sí, de la historia no se vive, ni Arquitectura y su brillo pasado ni URA y su ‘rebelión’ ante los grandes. Lo que cuenta es el presente y los de Hernán Quirelli ‘Falu’ continúan amoldándose a su nueva realidad y aun sin tener claro por lo que se luchará este año: “Es casi una final para nosotros porque marcará el objetivo que vamos a perseguir el resto de la temporada”.

El técnico hispano-argentino hace una reflexión de pura lógica: “Sabemos de la importancia de este partido, porque si ganamos nos reenganchamos a la lucha de arriba, y si es resultado es otro, se nos pueden escapar esas posibilidades, y es también casi una final antes del primer parón de la liga porque marcará si es positivo o negativo el doble empate anterior”. La explicación lleva contexto y la victoria sería más importante que solo en relación a los puntos que se logren cuando finalice: “Si ganamos, sabiendo lo duro del inicio del calendario y cómo hemos llegado, será muy positivo, desde luego”. Por ahora, “un comienzo que ha sido dubitativo, con momentos buenos y otros que no lo han sido tanto”.

En todo caso, ‘Falu’ y su plantel confía en el proyecto: “Seguimos intentando mejorar para llegar pronto al máximo nivel posible, sabemos que no se hemos iniciado del todo bien el torneo por la pretemporada, que no nos ha permitido llegar rodados, pero también vemos que a medida que pasan las jornadas va la mejora apareciendo, poco a poco, con bastantes cosas positivas, otras que hay que mejorar, y tenemos mucha confianza, creemos en el equipo y también en nuestras armas, y ajustando un par de cosas nos puede ir bien”. El problema, y de ahí lo de ‘final’, es que la primera fase es muy corta y no cabe el tropiezo.

Sobre Arquitectura ha matizado que “se le ha visto una mejora desde la pasada temporada y para este año se ha reforzado más”, lo que por ahora le vale para coliderar el grupo. No sorprende a nadie de Unión Rugby Almería: “Este estaba marcado como un partido muy complicado”. Los dos marcadores que ha tenido el ‘Escuela’ han sido un 90-12 sobre Extremadura CAR Cáceres y un 23-37 en el campo de Mairena. Ese segundo choque llegó igualado al descanso y se fue del lado madrileño en la segunda parte, reparto de aportación anotadora entre la delantera y los tres cuartos. En cuanto al primero, 14 ensayos en total, de los que 6 fueron en la primera mitad y 8 en la segunda, sin dar opción alguna.

Ante este potencial atacante, URA confía en su labor defensiva, si bien sabe la obligación de tener más concentración en los pases. Dos intercepciones justo a la mitad de campo costaron no ganar a Jaén el fin de semana anterior. De gran interés, este partido será dirigido por el señor Santiago Castro, que pitó este fin de semana pasado el Alcobendas – Málaga con resultado de 66-3. En el curso anterior no arbitró a ninguno de los dos y en la 2020-2021 sí estuvo en el 13-33 de URA en el campo de Extremadura. A Arquitectura igualmente le ha dirigido un partido con victoria, 53-22 a CAR Coanda Sevilla, en la 2019-2020. Pasión en el nuevo Campo de Rugby ‘Las Leonas’, en el Ensanche de Vallecas.