URA Playcar elige endurecerse desde el ‘minuto uno’

domingo 19 de septiembre de 2021 , 18:52h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

(56-5) Primer partido de pretemporada de los cruzados, que viajan a tierras alicantinas para medirse a un grande de División de Honor, a La Vila, dura ‘entrada en acción’ hacia la ambiciosa campaña 21/22





Para qué ir a mínimos solo por buscar un resultado, cuando nada importa el marcador, si se tiene la ocasión de avanzar hacia lo realmente importante. Las pretemporadas no deben tener otra misión que la de prepararse para lo que viene los meses siguientes, y Unión Rugby Almería Playcar sabe que será muy complicado alcanzar lo que se tiene fijado como objetivo. ‘Probado’ el sabor de luchar por ascender, en esta campaña toca volver a intentarlo, a sabiendas de que todos los equipos se han reforzado mucho. Por eso se ha elegido endurecerse desde el ‘minuto uno’ de esta nueva aventura, con todo un División de Honor de la categoría de La Vila en frente para la primera vez sobre el verde. No es excusa que el 56-5 final es lo de menos, “honestamente, sí esperábamos otro marcador”, ya que realmente es mucho lo que se trae de vuelta de El Pantanal.



Hernán Quirelli ‘Falu’ es el que hace la lectura, porque debe y porque puede, siendo el entrenador cruzado y como especialista en grandes retos, respectivamente. En la que fue su casa durante mucho tiempo, el técnico hispano-argentino sacó muchas valiosas conclusiones sobre el acumulado del trabajo realizado hasta ahora y sobre lo que hay que incidir en la recta final antes del comienzo de la liga. Como primer argumento para el análisis, cabe tener en cuenta que no solo el rival es de categoría superior, sino que además ya había jugado previamente a la visita de los unionistas. Así lo destaca un ‘Falu’ poco dado a las excusas: “Nos encontramos con un equipo superior en ritmo de juego y nivel de contacto; fue nuestro primer partido y ellos ya habían jugado, algo que se notó sobre todo en la primera parte del encuentro”. De hecho, una amarilla a Sebas a los pocos minutos lastró más al equipo, que encajó tres ensayos en inferioridad.



En todo caso, “siempre es positivo poder competir y medirse con un equipo superior”, eso por descontado en la valoración del inconformista míster: “Sacamos varias cosas positivas, pero también el convencimiento de que queda mucho por mejorar”. Y es que la humildad es el primer pilar sobre el que construir este proyecto ‘a máximos’ tanto de ilusión como de ambición. ‘Falu’ no oculta que “sinceramente, yo pensé que íbamos a estar en un nivel un poco más alto, principalmente en organización defensiva y en el volumen de juego en ataque, pero es verdad también que el rival no nos lo puso fácil y se notó la diferencia de categoría”. No es la guerra de URA Playcar, pero sí va a ser la “herramienta”, en palabras del míster, “para analizar lo que somos y dónde estamos”.



La primera toma de contacto fue de gran provecho, por tanto, y de ella han salido más ganas de “seguir trabajando” con la mente puesta desde ya en el inicio liguero frente al recién ascendido Alcalá, por tierras madrileñas y el arbitraje de Josué García, el 17 de octubre. El resto de la pretemporada cruzada tiene otros dos partidos más “para llegar a punto al inicio de la primera fase de la competición”. El siguiente será frente al Akra Bárbara de Alicante y se finalizará ante Valencia, ambos del Grupo B de División de Honor B, fuera y dentro respectivamente. Queda recorrido y muchos minutos de ‘juego real’ para poder culminar la planificación establecida por Hernán Quirelli. En ‘solo’ 11 jornadas, las de la primera fase de la competición, se decide si se lucha arriba o abajo.



Respecto al ensayo en El Pantanal de La Vila Joiosa, se pactó a una ‘distancia’ normal de 80 minutos, pero divididos en cuatro partes de 20 cada una. ‘Falu’ hizo jugar a toda su plantilla desplazada, en la que había alguna baja notable en puestos clave, pero a su vez contaba con la siempre gratificante incorporación de jugadores de la cantera. A ellos Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería Playcar, hace una mención especial: “Me gustaría destacar la presencia y el debut como medio melé de Alfonso Castro, de nuestra cantera, además de otros dos chicos, Pablo Tarifa y Juan Román, los tres del Costa y recién ascendidos al primer equipo”. El entrenador unionista, muy convencido de la importancia de las categorías formativas, les dio protagonismo y los incluyó entre las varias pruebas realizadas, mostrándose rachas de juego de un nivel muy bueno, “se vieron bastantes cosas interesantes”, valora Palanca, satisfecho.



Promete este grupo, séptimo de la aventura oval almeriense en la segunda máxima categoría del rugby español, siendo de agradecer la ausencia total de ‘complejos’ a la hora de poner por delante la preparación, midiéndose frente a un grande. La parte de más trabajo analítico, las estáticas, comienzan a funcionar muy bien, con interesante rendimiento en touche y crecimiento paulatino en melé, dos armas que pueden ser de enorme importancia esta temporada entrante. Si el pilar fundamental sobre el que se levantó la gran campaña pasada fue la defensa, salvados los desajustes propios de la fase en la que se encuentra el equipo se augura mucha contundencia de nuevo en esa faceta, marcado el objetivo de ser difíciles de batir. El ensayo del honor fue a raíz de un maul y el choque tuvo como detalle negativo que se cobró dos lesionados, Sebas y José Méndez, muestra de la dureza pese al cartel de ‘amistoso’. Cabe el optimismo.





Convocatoria de Unión Rugby Almería: Un total de 25 jugadores formado por Nemo, Santi Rullo, Franco Giardina, Momia, Pablo Tarifa, Juanma, Mono, Toti, Luis Vergel, Salazar, Fede Gaveglio, Persa, Lucas Melián, Facu Quiroga, Román, Castro, Cittadini, Gonza Pérez, Damián Jurado, Pablo Calatrava, José Méndez, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Emilio Arias, Luis Gómez y José María Gómez.