URA Playcar sella pasaporte al playoff

lunes 22 de marzo de 2021 , 07:59h

(5-34) Un superior Pozuelo Rugby Unión acaba con la imbatibilidad de los cruzados, que mantienen el liderato a falta de dos jornadas y que serán como mínimo segundos al término de la segunda fase