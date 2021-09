URA se prepara para la temporada de su ratificación

sábado 04 de septiembre de 2021 , 11:43h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Acumulan ya prácticamente un mes de trabajo entre El Toyo y el Emilio Campra, sabedores de que una vez vivido lo del curso pasado no puede haber otro objetivo que luchar por ascender







Se avecina el tercer aniversario de la reapertura del Juan Rojas, motivo para la celebración, máxime cuando regresará el numeroso público de lo oval, por fin y tras la soledad del hormigón motivada por la pandemia, a su grada. Así se vivió todo lo anterior, con un envidiable arropo de una afición que tuvo que ver por la pantalla la gesta de clasificarse para la promoción de ascenso a la División de Honor. Más y más motivación en las filas de Hernán Quirelli ‘Falu’, que dirigirá a Unión Rugby Almería por segunda temporada consecutiva. Se mantiene casi al completo la base de la plantilla y se cuenta con varios refuerzos, porque, una vez llegados aquí, “la apuesta no puede ser otra intentar el ascenso”.



Así lo ha desvelado Miguel Palanca, el presidente del club, que ha puesto ante todo y sobre todo, como prioridad, recuperar al público a través de la figura del abonado, y dando motivos para otorgar ese apoyo: “Un día después de acabar la liga pasada nos pusimos a trabajar en el proyecto que ya ha echado a andar, han sido muchas horas previas dedicadas a confeccionar el equipo y planificar todo lo que se avecina, modificando algunas cosas y cargados de ilusión”. Y es que “todo debe ser acorde a las expectativas que curso pasado se generaron a medida que avanzaban los partidos”. Palanca se ha felicitado de que “el grupo ya está completo, las últimas incorporaciones han llegado”, tras buscar campo.



Esa ha sido la parte más complicada, mientras que se vuelve a poner a punto el Juan Rojas, repartiendo horas entre la habitual explanada de El Toyo y, tras su remodelación, el Estadio Emilio Campra. Ahora, “se está trabajando de una manera intensa en todas la áreas del club, puesto que todos pensamos que la pretemporada tiene que ser de nivel, jugar contra equipos de otros grupos, con tres partidos amistosos ya fijados”. Uno será contra La Vila, recién ascendido a División de Honor y antigua casa de ‘Falu’, el segundo ante el Akra de Alicante, que es uno de los equipos fuertes del grupo levantino, y el último, y en Almería, frente a Valencia, “que esperemos que se pueda disputar en el Juan Rojas”.



Hasta ahora “se han utilizado todas las alternativas que se han encontrado a la hora de entrenar, porque el rugby ha crecido mucho y demanda instalaciones y espacios, técnicos…”. Respecto a eso último, lo único que está en la mano del club, “esta semana ha comenzado un curso de formación del que saldrán otros 22 nuevos entrenadores”. El presidente de URA se ha mostrado esperanzado, sobre todo respecto a la COVID-19, “que nos deje meter público”, y con ilusión de “que el equipo empiece bien, comenzando fuera en el campo del Alcalá, que es un recién ascendido, y de seguido en casa ante Industriales, todo un gallito de nuestro grupo, y después frente a Jaén en su casa”.



Ante este arranque, Palanca ha pedido estar a tope desde el principio: “A mí en este deporte me gusta la presión, porque al final es de contacto y es mejor así, y los que vamos a estar fuera vamos a disfrutarlo, viviendo por séptimo año la ‘aventura’ del rugby en División de Honor B, y seguiremos abriendo las puertas de este proyecto a nuevas empresas y socios”. Mención aparte han tenido las administraciones públicas, que “poquito a poco van dando su brazo a torcer”, y “van a acabar por convencerse de que el rugby es necesario para la sociedad, ya que además de formar deportistas, forma personas”. Y es que “tiene mucho valor los logros que se están consiguiendo bajo una dificultad terrible”.



Todas las pretemporadas “hay trabas que no deberían estar, pero están, y que nos hacen gastar una cantidad de energía increíble que deberíamos destinar a otros fines”, ha dicho textualmente, “pero bueno, seguiremos en la brecha”, ha rematado, “dando alegrías y representando a Almería con mucha ilusión”. Las palabras del presidente han sido recogidas por alguien al que no le hace falta la dosis extra de ambición, ya que la tiene de serie. El técnico ‘Falu’ puso a los suyos a trabajar el día 2 de agosto, “etapa de adaptación tras las vacaciones, a intensidad media/baja, dos semanas haciendo destreza y volviendo a la acción poco a poco, y después tres semanas de carga, siendo esta la última, desde la que se va a bajar la intensidad”.



El hispano-argentino se encuentra entrenando con un grupo de jugadores “que es prácticamente el mismo que el de la temporada pasada, con alguna bajas y alguna alta”, confesándose “muy contento porque los chicos están implicados y muy motivados para la temporada que toca afrontar”. Respecto a lo que queda de pretemporada, serán de gran utilidad los tres partidos amistosos que se han programado antes del inicio de la liga a primeros de octubre. El técnico espera en ella que sea dura, “los equipos se están reforzando muy fuerte y trabajando muy duro”. Ha asumido que “habrá muchos equipos con el mismo objetivo” que Unión Rugby Almería, con “cambio de formato: al final de la primera vuelta los tres primeros se clasifican para luchar por el ascenso y se cruzan con los tres mejores de los otros grupos”. No duda: “Difícil, pero intentaremos estar ahí”.