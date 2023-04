Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar URA se despide con una demostración de playoff domingo 16 de abril de 2023 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia (43-30) Los cruzados remontan un mal inicio de partido ante Mazabi Santander Independiente para demostrar que tienen suficiente nivel como para haber luchado por el ascenso en las eliminatorias finales De todos los momentos clave vividos en los ocho encuentros disputados en el Grupo Élite es difícil quedarse con uno que haya sido definitivo en la condena de no llegar al playoff. Ha sido por muy poco, por algún balón concreto que no ha entrado, o que se ha escurrido en el peor momento, por algún placaje fallido, por un pase interceptado… Si algo de esa lista hubiese estado de cara y no de cruz, Unión Rugby Almería habría jugado frente a Mazabi Santander Independiente para meterse en la lucha final. Así se ha hecho, como si hubiera algo en juego, pese a que la recompensa solo haya sido la satisfacción de ganarle a un grande y de ofrecer una extraordinaria imagen a la grada. Victoria de prestigio y demostración de Unión Rugby Almería, reponiéndose de un mal inicio de partido, hasta el punto de verse 3-22 abajo, para irse al descanso con 22-22 y para rematar en la segunda mitad de la mano de la magia de Pocho (43-30 final). Se le ha ganado al finalmente tercero en la tabla, a un equipo que sí que se ha metido en el playoff, dejando sobre la mesa la confirmación de una igualdad tremenda en este Grupo Élite y que se podría haber estado ahí. Se ha tenido rugby suficiente como para entrar en las eliminatorias, sin suerte con las lesiones. No hay que darle más vueltas y sí disfrutar con el logro que supone estar entre los mejores por segundo año seguido. Se comenzó fatal, primera touche a favor perdida, primera melé penalizada y primer golpe cometido tirado a palos y dentro para el 0-3 en el minuto 3. Se respondió rápido, con otro golpe tras ganar la segunda melé y acierto de Lea Rivero para el 3-3. Quiso el XV cruzado la posesión, pero se estaba en una dinámica de pérdidas y balones caídos de las manos que penalizaron duro. De hecho, Santander tiró de una gran eficacia con buen criterio de juego, intimidando desde la melé y logrando un primer ensayo gracias a la calidad individual de Latrónico con un quiebro a medio metro de la raya. Con 3-10 se llegó al primer cuarto de hora, pero el castigo a las imprecisiones siguió algo más. Otra vez calidad, pero ahora de Giribet con patada a seguir a la espalda de la defensa, subió el segundo try cántabro. El rival estaba muy cómodo, siempre en el territorio de URA, haciendo daño desde las formaciones fijas y con solvencia en el movimiento del balón. Los cruzados sufrieron atrás, defendieron hasta donde pudieron, y llegó otro try más, el tercero, por delantera y de transformación fácil para el 3-22 en el minuto 23. A los unionistas les tocaba mejorar muchísimo para cambiar la dinámica, pese a que los balones caídos de las manos, en propio terreno de juego y cuando se pisaba ya cinco metros contrarios, habían supuesto un parcial muy amplio. Con valentía, fueron a melé en diez metros, pese a no tener del todo claro poder sacar dominio, y surtió efecto porque se jugó rápido y se logró el primer ensayo, de Juanse, a lo que siguió una gran jugada de Lea Rivero, escapándose desde 22 propia hasta la línea de cinco metros rival. Se esfumó la opción por, como no, un balón escurrido. Sin embargo, a la segunda acometida no se falló y Mono depositó con empuje el oval para el 15-22 en el minuto 37. Antes del descanso quedaría una más, la última jugada, con progresión de Chema escapándose de los sucesivos placajes hasta la asistencia para la carrera ganadora en esprint de Juanse Raffaini, el segundo de su cuenta. Rivero hizo una patada magistral para que el choque se detuviese con 22-22, vuelta a la vida tras haber estado muy tocados. Se tardó en despertar, pero se hizo a lo grande y se vio en la segunda mitad. Con todo, Mazabi Santander Independiente, tras minutos iniciales de incertidumbre, sucios, sin oval para nadie, obtuvo un golpe muy cercano y centrado que Giribet no erró (22-25). No importó lo más mínimo, ya que la dinámica ya era cruzada, de modo claro además, y Momia lo ratificó rompiendo y abriendo camino. Como no, fue Raffaini el que siguió a su compañero para demostrar su calidad técnica y su velocidad una vez más y ensayar de nuevo (29-25). Quedaba por aparecer la magia de Pocho, determinante para alcanzar la tranquilidad al romper la línea defensiva poniendo en pie a la grada y asistir al tryman, a Raffaini, al que una vez más, y ya iban cuatro, se le vio entrar en la zona de marca, bajo palos en esta ocasión. El 36-25, en medio de un vendaval almeriense, se fue hasta el 43-25 con la recompensa para el propio Pocho, yo me lo guiso y yo me lo como, en jugada plena de facultades técnicas y físicas a partir de una touche. El ‘8’ de URA depositó y así se sentenció la victoria, si bien Independiente tiró de coraje y de lo que lo ha llevado a ser tercero por méritos propios, perfecto en touche a maul y ensayo para el 43-30 final. Pudo anotar más Unión Rugby Almería, que sí que disfrutó de los cambios junto a su grada, ovacionando a Piloto en su vuelta al primer equipo para echar una mano ante la baja de Fede Grasso. El pilar almeriense hizo un gran partido procedente de Costa de Almería y así se lo reconoció el público asistente, feliz por el gran despliegue de URA y por haber podido disfrutar de temporada más codeándose con los más grandes de la División de Honor B. Lectura postpartido en el corro un tanto agridulce, pero con caras de satisfacción y con la cabeza bien alta. Se puso el acento en todo lo logrado, mucho más por encima de lo no alcanzado, en el último baile de la cenicienta. FICHA TÉCNICA: Unión Rugby Almería (43): Momia, Franco Giardina, Piloto, Mono, Luis Vergel, Mudo, Román, Pocho, Mati Lamboglia, Lea Rivero, Luis Gómez, Rosales, Juanse, Chema y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Álvaro Gómez, Ata, Diallo, Facu, Castro y el ‘Hacha’ Urgu. Mazabi Santander Independiente (30): Oyarzun, Ochoa, Mellat, Lecue, Javier González, Hidalgo, Montivero, Bellelli, Lacrónico, Giribet, Peña, Solis, José Antonio García, Martínez e Ismael García. También jugaron Barros, Goljanek, Valle, David González, Fernández, Lausin, García-Morris y Servan. Árbitro: Joaquín Santoro. Expulsó temporalmente a Javier González (min. 62) por parte de Mazabi Santander Independiente. Tanteo: 0-3, min. 3: patada de castigo transformada por Giribet. 3-3, min. 5: patada de castigo transformada por Rivero. 3-10, min. 13: ensayo de Latrónico transformado por Girinet. 3-15, min. 15: ensayo de García. 3-22, min. 23: ensayo de Bellelli transformado por Giribet. 10-22, min. 31: ensayo de Juanse transformado por Rivero. 15-22, min. 36: ensayo de Mono. 22-22, min. 40: ensayo de Raffaini transformado por Lea Rivero. DESCANSO. 22-25, min. 44: patada de castigo transformada por Girinet. 29-25, min. 45: ensayo de Juanse transformado por Rivero. 36-25, min. 53: ensayo de Juanse transformado por Rivero. 43-25, min. 63: ensayo de Pocho transformado por Rivero. 43-30, min. 68: ensayo de Goljanek. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo Élite disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante más de un millar de espectadores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas URA pierde un espectacular pulso con Zarautz Encomiable esfuerzo de URA hasta reencontrarse Tras dos tropiezos llega el mayor reto de todos A Unión Rugby Almería se le escapa otro tren URA pone sobre la mesa la primera ración de épica

