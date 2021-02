Capital Ampliar Urbanismo concede licencia de obras para el nuevo Conservatorio de Danza jueves 11 de febrero de 2021 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El otorgamiento de licencia supone el paso “definitivo” para el comienzo de unas obras que permitirán la dotación de una infraestructura largamente demandada a la Junta por alumnos, profesores y el propio Consistorio



La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido hoy la licencia de obra para la construcción de la nueva sede del Conservatorio Profesional de Danza 'Kina Jiménez' que se edificará sobre el solar municipal, situado en el barrio de Nueva Almería, cedido por el Ayuntamiento de Almería a la Junta de Andalucía.



La concesión de la licencia responde a la solicitud realizada a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para la construcción de este nuevo edificio en el que se invertirán 5,3 millones de euros, trabajos adjudicados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a la empresa Anfrasa, S.A.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que este paso resulta “definitivo” para que la construcción de este nuevo edificio, “demandado por la dirección del Conservatorio, alumnos y familias, comience en breve a ser una realidad”.



Una dotación, como ha explicado la edil popular, “para la que el Ayuntamiento siempre mostró su disposición a la hora de aportar el suelo necesario a la Junta de Andalucía”, brindando junto a ello “toda la colaboración para que se materializara lo que ha sido una reivindicación histórica de alumnos, familias y profesores”.



En este sentido, Martínez Labella ha recordado que “desde que en 1997 se solicitara la construcción de este equipamiento, el Ayuntamiento siempre puso a disposición de Educación los terrenos necesarios, revalidando incluso la cesión del solar sobre el que ahora se levantará el edificio. Solo la falta de voluntad política del anterior gobierno de la Junta ha dilatado su construcción”, ha lamentado, una situación “revertida” de la que se ha congratulado “gracias al compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, posibilitando que nuestra ciudad cuente con unas instalaciones al mismo nivel que hoy tienen otras provincias andaluzas”,



Con un plazo de ejecución de 18 meses, las obras del nuevo Conservatorio de Danza se desarrollarán sobre el solar de 10.000 metros cuadrados situado entre las calles Camino de Jaúl, Pilar Miró y Avenida Maestro Gaspar Vivas, en la Vega de Acá. Un espacio que va a permitir levantar un edificio de casi 5.000 metros cuadrados, con dos plantas de altura, articulado en torno a un patio que, además, funcionará como espacio de descanso y esparcimiento. La nueva infraestructura educativa va a permitir una mayor capacidad para el alumnado y la impartición de otras disciplinas relacionadas con la Danza, pudiendo atender a más de 400 alumnos.



Unas instalaciones, en definitiva, que vendrán a suponer un mayor nivel docente, cultural y artístico para quienes pasen por el nuevo Conservatorio 'Kina Fernández'.

