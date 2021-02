Sucesos La Guardia Civil localiza en la capital a una persona de avanzada edad desaparecida en Nijar jueves 11 de febrero de 2021 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes reciben la denuncia de desaparición e inician un dispositivo de búsqueda que conduce a los agentes a la capital donde es localizada Agentes de la Guardia Civil de Almería, localizan y auxilian en la capital de Almería a una persona de avanzada edad desaparecida en Níjar (Almería) el pasado día 7 de febrero. Tras tener conocimiento a través de la denuncia presentada por la familia en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Níjar, los agentes conocen que la víctima, de 59 años, padece una enfermedad degenerativa, se encuentra bajo tratamiento médico y se encuentra sin teléfono móvil ni dinero, quedando en una situación bastante precaria. Los agentes de la Guardia Civil activan un dispositivo de búsqueda que tras coordinar a los agentes en servicio, permite gracias a la colaboración ciudadana obtener valiosa información que les conduce al centro de la capital almeriense. Fruto del dispositivo y tras activas gestiones de búsqueda, la víctima es localizada en el centro de la Capital, desorientada y con síntomas de hipotermia tras haber pasado la noche resguardada en el portal de un bloque de pisos. Los agentes en primer lugar auxilian a la víctima dándole calor y avisando con urgencia a una ambulancia que traslada a la mujer al Hospital Torrecárdenas para su evaluación, siendo acompañada por los agentes hasta la llegada de la familia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

