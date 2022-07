Capital Vallado de los solares resultantes en la nueva urbanización del Barrio Alto lunes 25 de julio de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El cercado de cinco solares, con una inversión de 21.000 euros, continúa a los trabajos de urbanización sobre la zona, ya finalizados, a la espera de seguir avanzando en nuevos proyectos en los que se trabaja a nivel de redacción El Ayuntamiento de Almería, a través de la comisión ejecutiva del Área de Urbanismo e Infraestructuras, ha adjudicado a la mercantil ‘Joaquín Rodríguez Cañadas’, las obras del vallado de los cinco solares resultantes de la nueva urbanización que se ha ejecutado en Barrio Alto. Las obras, adjudicadas por un importe total de 21.780 euros, cuentan con un plazo de ejecución de quince días. Al procedimiento de licitación abierto para este contrato se han presentado cuatro ofertas. “Culminadas las obras de urbanización, desarrolladas en el marco de la estrategia EDUSI, y no existiendo aún una previsión cierta en relación con la edificación de las parcelas resultantes, los que se pretende con esta actuación es preservar esos solares de un uso inadecuado que se pueda producir sobre los mismos”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructura, Ana Martínez Labella, anunciando para la próxima semana el inicio de esta actuación. La ejecución total del vallado vendrá a sumar algo más de 500 metros lineales, vallado compuesto por malla simple torsión de dos metros. de altura con perfiles tubulares cada tres metros directamente anclado al terreno en todo el perímetro de las parcelas resultantes. Los solares quedarán dotados de una puerta en cada parcela para llevar a cabo las labores de mantenimiento. Previamente a la ejecución de las obras, se procederá a la limpieza del espacio que ocupará el vallado, retirando la vegetación o residuos que pudieran encontrarse. Posteriormente, se tenderá el mallado simple torsión, se tensará adecuadamente y se ejecutarán las puertas de acceso. El cercado de estos cinco solares sigue a las obras de urbanización que el Ayuntamiento de Almería ha ejecutado sobre un ámbito de casi 9.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero, todo ello como parte del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Barrio Alto. Nuevas actuaciones Recordar también que en el proceso de remodelación y reordenación urbana en marcha sobre Barrio Alto, el Ayuntamiento de Almería ha decidido extender las actuaciones también a las plazas Azucena, Acequeiros y sus entornos, estimando una inversión aproximada en estas obras de 600.000 euros. La inversión total para la recuperación a nivel urbanístico de este espacio suma actualmente y en conjunto casi tres millones de euros, incluyendo los trabajos de urbanización, demoliciones y expropiaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

