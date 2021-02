Valverde califica de "cinismo político" que el alcalde "siembre dudas sobre el soterramiento"

viernes 26 de febrero de 2021 , 19:49h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La portavoz del PSOE teme que el primer edil trate de ocultar así que el Ayuntamiento no puede hacer frente a su parte por la mala gestión del PP







La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha calificado de "cinismo político" el hecho de que el alcalde "siembre dudas sobre el soterramiento", ahora que el tramo de El Puche está casi listo y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el primer edil esté tratando de ocultar así las dificultades que va a tener para hacer frente a su compromiso con esta actuación, "a causa de la mala gestión del PP de las arcas municipales".



"Desde el PSOE no entendemos que, justo ahora, cuando las obras para que Almería se conecte a la Alta Velocidad se están haciendo realidad porque el Gobierno está realizado la mayor inversión en ferrocarril de nuestra historia, ahora que el soterramiento del Puche está casi acabado, el alcalde de Almería ponga el grito en el cielo, sembrando dudas sobre esta actuación", ha manifestado Valverde.



Asimismo, ha recordado que "no hacía falta pedir la una reunión con el Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad, porque ya estaba convocada para el día 24" y que "el compromiso del Ayuntamiento de Almería con el soterramiento está muy claro en el convenio que el PP firmó en su día con el Gobierno de España, que sigue vigente, y en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aprobado por el PP, que también está vigente, hasta 2024".



"Mucho nos tememos que este ejercicio de cinismo político, en realidad ,trate de ocultar el hecho de que el Ayuntamiento no puede hacer frente a su parte, por la mala gestión que ha hecho el PP del dinero de todos los almerienses durante estos años", ha añadido finalmente.