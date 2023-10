Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Valverde: "La subida del IBI es un fraude electoral" miércoles 25 de octubre de 2023 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz socialista considera que los almerienses ya hemos empezado a pagar la mala gestión del PP al frente de nuestro Ayuntamiento La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado que "la subida del IBI anunciada hoy por el equipo de gobierno del Partido Popular constituye un fraude electoral, pues no han pasado ni tres meses desde que la alcaldesa se presentara a las elecciones municipales prometiendo que bajaría los impuestos si llegaba a la Alcaldía". "Este hecho, sumado al aumento del precio del agua potable, demuestra que los almerienses ya hemos empezado a pagar la mala gestión del PP al frente de nuestro Ayuntamiento, y confirma lo que desde el PSOE veníamos anunciado: que, tarde o temprano, su gestión calamitosa acabaría pasándonos factura", ha destacado. En su opinión, "la alcaldesa ha mentido a los almerienses". "Mintió antes de las elecciones con el compromiso de bajar los impuestos, y ahora nos anuncia una subida del IBI de más de 72 euros por recibo de media, lo mismo que mintió hace dos años negando la subida del agua, y ahora vemos que efectivamente también va a subir", ha remarcado. "La realidad es que, finalmente, los almerienses tendremos que pagar los más de 70 millones que el Ayuntamiento ha tenido que abonar en los últimos años en sentencias que condenan la mala gestión del PP al frente del Ayuntamiento, la más cuantiosa ellas como consecuencia de la expropiación de terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo, que acabó costando a las arcas municipales más de 30 millones de euros". Para Valverde, "esta es la verdadera cara de la alcaldesa y de su partido, el PP, capaces de culpar a otras administraciones de su mala gestión, cuando la realidad es que llevan años sin saber administrar de forma responsable y eficiente los fondos públicos de todos los almerienses". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

