Vázquez plantea el presupuesto de 2023 "para completar proyectos"

Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, defiende unas cuentas ambiciosas e inversoras, un reflejo fiel de las necesidades, preocupaciones, aspiraciones e intereses del conjunto de la sociedad almeriense El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente esta mañana, con los votos favorables del Equipo de Gobierno del Partido Popular (13), Cs (1) y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca; el voto en contra del Grupo Municipal Socialista (9) y los concejales no adscritos, Carmen Mateos y Miguel Cazorla y la abstención de Vox (1), el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2023 que alcanza la cifra de 225.750,20 euros, lo que supone “un incremento del 3,23% respecto a las del ejercicio anterior, y un 15,23% desde el inicio de la legislatura”, ha destacado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, resaltando del contenido de estas cuentas su carácter “inversor y social en el objetivo de seguir avanzando en un proyecto común de ciudad”. Unas cuentas diseñadas en el deseo de “servir a los almerienses, crear más empleo, generar más riqueza, corregir desigualdades y seguir haciendo de Almería una ciudad receptora de inversiones y talento, haciendo posible que sea una ciudad cada vez más atractiva para más personas”, ha expuesto la alcaldesa en su intervención inicial, agradeciendo en esta línea “el apoyo que a estas cuentas han expresado tanto el grupo de Ciudadanos, a través de su portavoz Rafael Burgos, como el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca y compartir con el Grupo Popular que la realidad de Almería tiene una dimensión superior a los colores, los matices y los detalles”. Agradecimiento que también ha trasladado a quienes lo han rechazado o abstenido, por sus aportaciones, así como a los colectivos sociales que han participado también en su diseño. “El presupuesto sirve para sumar y servir y no para abrir debates ideológicos que dividan a los almerienses”, ha expuesto Vázquez, reconociendo en estas cuentas una herramienta “para hacer ciudad antes que para hacer política”. Confianza y credibilidad Felicitando también a los trabajadores municipales por la labor realizada en la elaboración del presupuesto, la regidora ha insistido en destacar de ellos “su marcado carácter inversor, que prioriza la creación de empleo y las políticas sociales. Un presupuesto que transmite las dos principales sensaciones que requiere el difícil escenario económico de España y Europa: confianza y credibilidad”. Así, ha enumerado las líneas básicas de un presupuesto que “cohesiona socialmente los barrios; dota económicamente a la nueva área de Juventud; fomente las medidas de creación de empleo; impulsa la actividad comercial y hostelera, quiere mejorar la conectividad aérea de nuestro municipio; apuesta por la sostenibilidad; fomenta la sensibilización en el tema de la limpieza; optimiza la eficiencia energética; presta atención y mimo a la agricultura y a las condiciones de su desarrollo; tiene a la movilidad como una prioridad; mantiene la apuesta por los distritos; crea más aparcamientos públicos; continúa el proceso de reconfiguración del eje Paseo-Obispo Orberá y finaliza las obras públicas que habíamos previsto para este mandato 2019-2023”. Su intervención ha finalizado subrayando que “este es un presupuesto realista, capaz de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera, con una presión fiscal y un endeudamiento muy por debajo de la media de los Ayuntamientos españoles. Es el presupuesto que Almería necesita para seguir creciendo y seguir prosperando”, ha asegurado. En su turno de palabra, el responsable de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha ensalzado el trabajo desarrollado para un presupuesto que no ha sido sencillo de elaborar como consecuencia de la coyuntura económica y cuyo resultado deja unas cuentas asentadas “en tres pilares: credibilidad, responsabilidad y solvencia”. Más allá de esas críticas ha defendido unas cuentas “que van a certificar el cumplimiento de los compromisos electorales del Partido Popular con esta ciudad”. Sánchez ha agradecido la suma de votos favorables al presupuesto y ha reprochado al PSOE que “negociar no es imponer”, desvelando que sus propuestas al presupuesto, cincuenta en total, “se convirtieran un todo o nada”, alcanzando el todo casi los 600 millones de gasto, ha estimado el edil. Cumplimiento de compromisos Desglosado por áreas, Carlos Sánchez ha insistido en el compromiso “de esta alcaldesa y de este Equipo de Gobierno con lo social”, representado también este año en la cifra de más de 22 millones de euros, incluyendo la partida de 1,3 millones para el Patronato de Escuelas Infantiles, destinada al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Desde 2019 el incremento del gasto en este área ha crecido un 25%, casi 4,5 millones de euros, reconocía el titular de Economía, destacando entre las propuestas incluidas para este área los programas y actividades orientadas al envejecimiento activo o el desarrollo del primer Plan Integral de Cohesión Económica y Social “impulsado en nuestros barrios con el fin de articular objetivos y estratégias que den respuesta a las necesidades e intereses compartidos por diversas colectividades”. En este contexto ha añadido las propuestas incluidas en la recientemente creada Área de Empleo y Juventud, con un presupuesto de 968.714,81 euros, contemplandose una partida para llevar a cabo el primer Plan de Empleo Municipal (200.000 euros), además de finalizar con el desarrollo del Programa Operativo de Empleo Formación y Educación (POEFE). Se dota además a través de este Área de un mayor contenido al apartado de Juventud, “en el objetivo de contribuir e impulsar la construcción de una política municipal que responda a las necesidades y expectativas de los jóvenes de Almería”. El Área de Presidencia dispondrá de 10.458.093,91 euros, destacando entre los proyectos incluidos la mejora de la conectividad aérea, que se pretende de la mano del sector y de otras administraciones (200.000 euros), un aspecto que ha enlazado con la promoción turística, área esta, de Promoción de la Ciudad y Comercio, que dispondrá de un presupuesto de 4.307.503,47 euros, a los que sumar la partida de la Empresa Municipal de Turismo, ‘Almería Turística’, dotada con 2.010.323.euros. Además de las previsiones de inversión incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, una de las principales inversiones se reserva, en consenso con hosteleros y comerciantes, en un plan para el entoldado de calles, dedicando a este capítulo la cifra de 800.000 euros. En este sentido, ha defendido el contenido de un presupuesto “que hace del turismo uno de los ejes principales de la gestión municipal y del desarrollo económico de la ciudad”, ha defendido. Revisión de tasas, impuestos y ordenanzas fiscales Siguiendo con el reparto de áreas, Economía y Contratación dispondrán de un crédito total de 35.781.097,69 euros, continuando desde esta parcela en la gestión “responsable” de los ingresos y gastos municipales, permitiendo con ello garantizar una situación financiera adecuada para contratar las obras, suministros y servicios que Almería necesita y afrontar los pagos a proveedores en tiempo y forma. En este sentido Sánchez ha lanzado el compromiso de “revisar en 2023 todas las ordenanzas fiscales, tasas e impuestos para reducir en todo lo que sea posible”, sabiendo que va a ser un año complejo en lo económico. Del mismo modo ha destacado la reducción, año tras año, de su deuda, rechazando en este contexto las críticas de ser este un presupuesto “electoralista. Teniendo la capacidad legal de endeudarnos, no lo hacemos. Al contrario de lo que si está haciendo el Gobierno de España, en año electoral, nosotros volvemos a rebajar la deuda, pasando de un 50% a un 48%, un compromiso más que cumplimos con los almerienses, sin subir impuestos”, ha subrayado. Urbanismo, junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, volverá a tener el peso de la inversión en el Ayuntamiento. En total 14.327.912,48 euros. A ello se sumará el presupuesto de la Empresa Municipal de la vivienda ‘Almería XXI’, que cuenta con un mayor presupuesto, 15.769.083,00 euros. Un capítulo, el de la inversión, calculado en total en casi 40 millones de euros, para la finalización de obras emblemática, como La Hoya y San Cristóbal, el entorno del Hospital Provincial, Avda. Cabo de Gata, el Parque de La Goleta, la adaptación interior de Casas Consistoriales, la rehabilitación del antiguo Cine Katiuska, la demolición del edificio de Correos, las obras de mejora de accesibilidad al Paseo Marítimo, la construcción del aparcamiento disuasorio junto a San Cristóbal, calle Marcos, la Plaza Acequiero del Barrio Alto, las expropiaciones necesarias, incluidas las del soterramiento o las actuaciones previstas en Pescadería (El Patio, Viviendas Municipales en calle Estrella Polar y el entorno de Torreones), adelantadno otras actuaciones proyectadas, en su caso, para seguir revitalizando el Casco Histórico, el frente litoral o a impulsar barrios turísticos, como Cabo de Gata. En este capítulo, ha incluido el responsable de Economía proyectos como el del eje Paseo de Almería-Obispo Orberá o el Puerto Ciudad, cuya financiación “vamos a alejar del modelo socialista, que significa que todo lo pague el Ayuntamiento. Nosotros preferimos enfrentarlo desde la colaboración con otras administraciones, buscando además financiación externa. Si no le puede costar un euro al bolsillo de los almerienses ese esfuerzo merecerá la pena”, ha abogado Sánchez, recordando en el caso del Paseo que “ese proyecto se someterá a un proceso participativo y siempre se hará lo que quieran vecinos, comerciantes, hosteleros...” Sostenibilidad Ambiental será también pilar fundamental del Presupuesto Municipal y su consignación asciende a 51.278.427,42 euros. “El futuro tiene que ser sostenible”, ha afirmado Sánchez, apostando en esta línea por proyectos novedosos en esta y en el área de Seguridad y Movilidad, en su caso con un presupuesto de 34.508.805,94 euros. “Nuestra apuesta está por mejorar los servicios, infraestructuras y equipamientos, insistiendo en valores como el ahorro, eficiencia energética y la apuesta por una mayor contenerización. En esta línea ha avanzado la implantación del contenedor marrón o la ejecución de un Plan de Iluminación de edificios históricos. En el caso del Área de Seguridad y Movilidad ha destacado los grandes proyectos ‘Smart Mobility’ a los que el Ayuntamiento ha optado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que tienen como finalidad la transformación digital y sostenible del Transporte Urbano o la carga y descarga, mediante herramientas de planificación de viajes, la información en tiempo real de las plazas de aparcamiento en zona regulada y plazas de aparcamientos subterráneos, actuaciones en sistemas de información sobre la calidad del aire, actuaciones de mejora en la distribución urbana de mercancías y la gestión inteligente y sostenible del tráfico de nuestra ciudad. “2023 va a ser también el año de la cultura”, ha explicado Sánchez. Con un presupuesto total de 11.979.905,26 euros, las grandes apuestas de este año serán Feria, Navidad y la Semana Santa, “orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, orgullosos de nuestra Semana Santa”, subrayaba. La delegación conjunta del Área de Agricultura, Pesca y Deportes tendrá un presupuesto de 6.243.762,92 euros y las competencias en materia deportiva las ejerce a través del Patronato Municipal de Deportes, que cuenta con un Presupuesto de 5.894.007,94 euros. Además de la mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas, las inversiones principales se esperan para el Complejo Deportivo de Costacabana o la instalación de energía fotovoltaica en instalaciones como el Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Complejo Municipal Tito Pedro, entre otras. Capítulo especial en este área para el “compromiso”, recordado por Carlos Sánchez, de poner en marcha un Plan Municipal para la Iluminación de caminos rurales, que, junto con la pavimentación y asfaltado de estos, va a permitir que en unos ejercicios el acondicionamiento total de los caminos rurales de nuestro municipio sea una realidad. La partida reservada para 2023 es de 300.000 euros, que vendrá completada con la aportación de otras administraciones, caso de la Diputación Provincial, como ha recordado el edil. Finalmente, el Área de Servicios Municipales y Playas, con un presupuesto de 16.297.854,12 euros llevará a cabo actuaciones que complementan y mejoran las inversiones urbanizadoras (nuevas zonas de juegos infantiles y biosaludables), completadas con otras actuaciones, muy demandadas, como la habilitación de aparcamientos públicos en solares de titularidad municipal o la nueva playa canina en Costacabana. Junto a lo anterior ha destacado la partida de 400.000 euros, señaladas para los cuatro Distritos, “para pequeñas actuaciones que mejoren los espacios públicos de nuestros barrios”. RESUMEN DATOS PRESUPUESTO Presupuesto Consolidado: 750.400,20

Ayuntamiento de Almería: 390.557,36

Gerencia Municipal Urbanismo 399.965,07

Patronato Municipal de Deportes 894.007,94

Patronato Municipal Escuelas Infantiles 353.285,91

Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ 769.083,00

Interalmería TV 364.200,00

Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) 010.323,00

Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) 010.323,00

Empresa Municipal Almería 2030 250,42 Presupuesto por Áreas Área de Presidencia 10.458.093,91 Área de Economía, Contratación y Servicios Generales 35.781.097,69 Área de Empleo y Juventud 968.714,81 Área de Urbanismo 14.327.912,48 Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana 22.338.479,34 Área de Sostenibilidad Ambiental 51.278.427,42 Área Cultura y Educación 11.979.905,26 Área de Agricultura, Pesca y Deportes 6.243.762,92 Área de Promoción de la Ciudad y Comercio 4.307.503,47 Área de Seguridad y Movilidad 34.508.805,94 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

