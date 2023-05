Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar (Foto: Gerd Altmann) Ventajas que no conoces de los cepillos de dientes eléctricos Escucha la noticia Los cepillos de dientes eléctricos son cada vez más populares entre las personas que quieren cuidar su salud bucal. Estos dispositivos ofrecen una serie de ventajas que quizás no conoces y que te pueden ayudar a mejorar tu higiene dental y a prevenir problemas como la caries, la gingivitis o el sarro. A continuación, te contamos algunas de estas ventajas: - Los cepillos de dientes eléctricos eliminan más placa que los manuales. Gracias a su movimiento rotatorio o vibratorio, los cepillos de dientes eléctricos son capaces de limpiar más profundamente los espacios interdentales y las zonas difíciles de alcanzar con un cepillo manual. Además, algunos modelos cuentan con sensores de presión que te avisan si estás cepillando demasiado fuerte y dañando tus encías. - Los cepillos de dientes eléctricos te ayudan a seguir el tiempo recomendado de cepillado. La mayoría de los dentistas recomiendan cepillarse los dientes durante al menos dos minutos, dos veces al día. Sin embargo, muchas personas no cumplen con este hábito y se cepillan menos tiempo del necesario. Los cepillos de dientes eléctricos suelen tener temporizadores integrados que te indican cuándo debes cambiar de cuadrante y cuándo has terminado el cepillado. - Los cepillos de dientes eléctricos se adaptan a tus necesidades. Existen diferentes tipos de cabezales y modos de cepillado que puedes elegir según tus preferencias y tu condición dental. Por ejemplo, hay cabezales más pequeños para las bocas más sensibles, cabezales con cerdas más suaves para las encías inflamadas, cabezales con filamentos pulidores para blanquear los dientes, etc. También hay modos de cepillado específicos para limpiar la lengua, masajear las encías o proteger el esmalte. - Los cepillos de dientes eléctricos son más ecológicos que los manuales. Aunque pueda parecer lo contrario, los cepillos de dientes eléctricos generan menos residuos que los manuales, ya que solo hay que cambiar el cabezal cada tres o cuatro meses, mientras que los manuales hay que reemplazarlos cada mes o mes y medio. Además, algunos modelos de cepillos de dientes eléctricos tienen baterías recargables que duran semanas sin necesidad de enchufarlos. Como ves, los cepillos de dientes eléctricos tienen muchas ventajas que pueden beneficiar tu salud bucal y tu calidad de vida. Si aún no tienes uno, te animamos a probarlo y a disfrutar de una sonrisa más limpia y sana. Es una información de noticiasdealmeria.com:..