Venzal dice que Vox se está “balcanizando”

sábado 01 de mayo de 2021 , 09:35h

El parlamentario almeriense del PP Pablo Venzal, ha asegurado que Vox se está “balcanizando”, al proponer cosas opuestas según el territorio en el que lo hagan.

Venzal respondía así a una Proposición No de Ley de la ultraderecha en la que abogaba por lo que ellos califican como “gasto político superfluo”, y que no incluía por ejemplo que este mismo grupo fuese el único que pasó a cobrar dietas del Parlamento correspondientes a los meses de confinamiento, destacando de modo especial el caso del almeriense Rodrigo Alonso, que casi se llevó la mitad del total.

El parlamentario del PP expuso el caso del Consejo Consultivo, cuya eliminación pide Vox en Andalucía, mientras que en Valencia presentan una proposición de ley hace un mes para potenciarlo. Venzal, además explicó que hace el Consultivo y cual es la iniciativa de los populares para optimizar su funcionamiento, dejando claro que allí donde no existe, lo que se ha hecho es crear una plantilla de personal que hace lo mismo, por lo que no se ahorra el gasto. El Consultivo tiene 35 empleados, de los que la inmensa mayoría son abogados, y la casi totalidad del presupuesto se destina a salarios “así que no se ahorraría nada”.

El almeriense también dejó en evidencia que mientras en Andalucía piden eliminar el Consejo de la Transparencia, la diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona, presentaba una PNL en la que insta a que las comunidades autónomas activen estas instituciones. “Aquí tenemos la ley y tenemos en Consejo… no lo entiendo… ya les digo que se están balcanizando un poquito” dicho el parlamentario. Es más, Venzal recordó a Vox que la Ley estatal tiene establecido que allí donde no exista ese órgano y se acuda al del Estado para hacer informes, éstos deberán ser cofinanciados “tampoco hay ahorro”.

Sobre la eliminación del Consejo Audiovisual de Andalucía, el parlamentario le recordó a Vox que se está tramitando el proyecto de ley de comunicación audiovisual transponiendo una directiva europea, pero no se deja clara la protección de los menores, la regulación de la publicidad, internet… y reclamó a Vox “propónganos medidas para que haya un régimen disciplinario, para que hay imparcialidad, para que se respeten los derechos de todos… pero no tiene más coste económico que el del personal”.

En relación al Defensor del Pueblo Andaluz, Venzal hizo un claro elogio de su labor y de su buena aceptación entre los andaluces “porque no todo es dinero”.

Respecto a la reducción de entes instrumentales, el popular dijo que se han reducido en 55 las sociedades, fundaciones, agencias.. “se está haciendo”.

Por último Venzal destacó que el Partido Popular es “sensato, sereno y propositivo” y lo que quiere es realizar el desarrollo reglamentario que optimice estos órganos.