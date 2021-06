Vera consigue abastecerse íntegramente de agua desalada proveniente de Carboneras

martes 22 de junio de 2021

Codeur construirá una segunda toma con la desaladora que culminará una reivindicación histórica del municipio de Vera







El primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vera y a su vez Consejero delegado de la Empresa Mixta Codeur, Alfonso García, ha calificado como “un hecho histórico para nuestro municipio la reciente autorización por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, para incorporar un nuevo punto de toma alternativo al suministro para abastecimiento ya existente, de la desaladora de Carboneras, ya que nos va a proporcionar una fuente estable de suministro y nos va a permitir afrontar el futuro con garantías”.



Este nuevo ramal que conecta la desaladora de Carboneras con el depósito principal de Vera Playa va a permitir al municipio de Vera asegurar el abastecimiento sobre todo durante el periodo estival, donde se origina un importante aumento de población flotante con el consiguiente incremento de consumo y los problemas asociados a esta superior demanda: averías, cortes, paradas eléctricas, etc.



García ha señalado que “los derechos hídricos han sido y son una demanda histórica del Ayuntamiento de Vera, ya que nuestro municipio se encuentra en una región caracterizada por una endémica escasez de agua donde cada vez más aumenta el volumen de superficies cultivadas y crece la población estable que decide vivir en nuestro municipio durante todo el año. Además, cada año se produce un importante incremento poblacional en periodo estival, llegando prácticamente a triplicar la población del municipio. Por ello, la conexión al sistema hidráulico del Levante almeriense, ha sido una demanda histórica para que Vera no vuelva a sufrir situaciones críticas, con graves afectaciones a la calidad y continuidad del servicio de abastecimiento que solo gracias a la profesionalidad y el ingenio de nuestra empresa mixta Codeur no han devenido en problemas para la población”.



La actuación, que contará con un presupuesto cercano a los 400.000€, se encuentra en proceso de licitación, y consistirá en la construcción de una tubería y las instalaciones auxiliares necesarias, que permitirán conectar la red de abastecimiento municipal con el colector de distribución de agua desalada de la red de Acuamed.



La conexión se llevará a cabo junto a la carretera AL-7107, (Garrucha – Villaricos), a la altura de la Avenida del Salar, se corresponde con el PK 24+362 de la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora y requerirá la implantación de equipos de regulación (válvulas) y control (caudalímetro y contador), así como un tramo de conducción de unos 620 metros.



En este sentido, Alfonso García ha querido lanzar un mensaje de paciencia a los vecinos de la zona donde en breve darán comienzo las obras, “ya que somos conscientes de las molestias e inconvenientes que originarán los trabajos durante su ejecución, pero tenemos que pensar en los beneficios que esta actuación tendrá para el futuro del municipio”.



El edil veratense ha destacado que “esta obra permitirá que Vera, cuente con un agua de gran calidad, como es la desalada, asegurando el suministro, en parte, de las necesidades hídricas del municipio y supone un hecho histórico, ya que hasta ahora Vera no disponía de fuentes convencionales de suministro de agua para abastecimiento como son la desalación o el agua de trasvase, derechos por los que se sigue luchando y trabajando desde el Ayuntamiento y CODEUR. Muestra de ello es el recientemente aprobado Plan Estratégico de Sostenibilidad de los Recursos Hídricos del municipio para el horizonte 2021-2027 que permitirá asegurar una dotación de agua suficiente para el desarrollo de todos los sectores económicos de Vera, con actuaciones incluidas dentro de este plan como esta nueva toma con la desaladora de Carboneras”.