Vera presenta su Feria como “la más completa” de la provincia

martes 14 de septiembre de 2021 , 07:42h

Del 22 al 26 de septiembre Vera vivirá “las fiestas de la ilusión y la esperanza”.













El consistorio veratense ha presentado una variada y completa programación con destacados conciertos como el de “Tomatito” o “La Guardia”, una gran corrida de toros y con la recuperación de la mayoría de actividades tradicionales de sus Fiestas.



El Convento de la Victoria de Vera ha acogido la presentación del cartel y la programación de las fiestas patronales de la localidad, en honor a su patrón San Cleofás, que se celebrarán del 22 al 26 de septiembre “con una variada oferta de actividades” en lo que serán “las fiestas más completas que se celebran en toda la provincia tras la pandemia,” según ha anunciado la concejal de Festejos, Amparo García.



La edil veratense acompañada por el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, han sido los encargados de presentar el cartel anunciador de las Fiestas, obra del diseñador veratense, Javier Carmona, quien ha definido la composición como “un cartel divertido y lleno de colorido con el que he querido transmitir la ilusión con la que todos los veratenses esperamos la llegada de la Feria, pero sobre todo, la alegría con la que la disfrutamos. De hecho la figura principal nos invita a participar, a vivir la feria, a descubrir Vera. Por eso nos coge de la mano y nos mete de lleno en el cartel, reflejando así el carácter abierto y amable de todos los veratenses”.



Durante el acto también se ha desgranado la programación de “las fiestas de la ilusión y la esperanza”, como así las ha definido Amparo García, quien ha explicado que “a pesar de las lógicas limitaciones y restricciones, y siempre con la mayor precaución y responsabilidad, este año contaremos con atracciones en el recinto ferial y espectáculos y conciertos en un entorno seguro y controlado, adaptado a las circunstancias sanitarias”.



El alcalde de Vera, ha transmitido que “la situación epidemiológica ha cambiado enormemente este año, gracias al esfuerzo y al gran trabajo del personal sanitario, que ha mantenido un excelente ritmo de vacunación, por lo que este nuevo escenario nos permite plantear unas fiestas, donde hemos intentado plantear una programación lo más “normal” posible. En este sentido, Jorge Blanco ha adelantado que “para garantizar las medidas de seguridad este año no se abrirán las casetas del Recinto Ferial, ni se llevará a cabo la procesión de nuestro Patrón y hemos tenido que modificar el escenario de algunas de las actividades tradicionales de nuestra Feria, como la corrida de cintas, pero en definitiva se trata de modificaciones puntuales de este año de transición que volverán a restablecerse en el próximo año si todo sigue mejorando como hasta ahora”.



Así el consistorio veratense ha programado conciertos de gran nivel como el de “Tomatito” que tendrá lugar en la plaza de toros de la localidad el jueves día 23, la actuación del mítico grupo “La Guardia” el viernes 24 en el recinto ferial de El Palmeral o la actuación de “Decai” el miércoles 22, que servirá para amenizar el inicio de la Feria con la gala de elección de las reinas y damas de las Fiestas. Conciertos que se complementarán con otras actuaciones donde no faltarán los musicales infantiles o galas de magia entre otros espectáculos diseñados para todos los gustos y edades.



Amparo García ha detallado que “las carpas y casetas del recinto ferial no podrán abrir por normativa de seguridad, pero sí contaremos con puestos de pollos, patatas y churros para todos aquellos que quieran tomar algo en nuestro Recinto Ferial, que volverá a acoger la gala de elección de las Reinas y Damas de Feria” donde el futbolista veratense Juan Francisco Martínez Modesto “Nino” será el pregonero de la Feria y la joven escritora veratense, “Marta Navarro Ros”, recibirá la distinción local de este año. La edil veratense ha indicado que “para garantizar la salud de vecinos y visitantes, reforzaremos las medidas de control y seguridad en todo el recinto y actos, e insistiremos en la utilización de la mascarilla en todo el recinto ferial, evitando aglomeraciones y recomendado el uso de gel de manos”.



Este año se vuelven a recuperar los tradicionales pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda Municipal, que desfilarán el miércoles 22 por las principales calles de la localidad, fecha en la que también se celebrará el “día del niño” en el Recinto Ferial con un precio reducido en las atracciones.



El jueves día 23 se llevará a cabo la “feria sin ruido” con varias horas sin música e iluminación en apoyo a los niños con autismo y asperger. Esa misma tarde se celebrará la tradicional Corrida de Cintas donde los participantes serán acompañados por las Reinas, Damas de Honor 2020 y 2021 y la actuación de una charanga durante el recorrido. El viernes día 24 se llevará a cabo el tradicional desfile de carrozas, pasacalles y charangas por las calles del municipio y el sábado día 25, festividad del patrón de Vera, San Cleofás, tendrá lugar Santa Misa en la iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación.



La Feria de San Cleofás contará otro año más con toros. Para la ocasión, se ha preparado un cartel de alto nivel con los espadas David Fandilla “El Fandi”, José María Manzanares y Daniel Crespo, con toros de Juan Pedro Domeq. LA corrida será el domingo 26 de septiembre a las 17:30 horas en la plaza más antigua de la provincia.



La inauguración oficial de las Fiestas de Vera tendrán lugar el miércoles día 22 con el tradicional chupinazo a las 20:00 horas, la apertura del recinto ferial, la lectura del pregón y la gala de elección de las Reinas y Damas. El castillo de fuegos artificiales del domingo 26 de septiembre pondrá el punto y final a unos intensos días de festejos.





ACTIVIDAD PREFERIA

Durante el acto, la concejal de Festejos ha aprovechado para invitar a todos los asistentes al desfile “Vera es moda” organizado por la concejalía de Comercio para el próximo domingo 19 de septiembre a las 8 horas en la Plaza Mayor, “una iniciativa organizada para impulsar las compras de proximidad en los comercios veratenses aprovechando la cercanía a la Feria, que servirá para que todos conozcamos las novedades de la nueva temporada y estemos lo más guapos posibles durante las fiestas gracias a los comercios veratenses”.