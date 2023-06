Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Verano Azul y otras sugerencias al PP

domingo 25 de junio de 2023 , 05:00h

La precampaña electoral del Partido Popular para las elecciones del 23 de julio ha sido presentada por Borja Semper bajo el slogan "Verano Azul", haciendo un juego de palabras con el título de la famosa serie de televisión y el color corporativo del partido. La idea es transmitir una imagen de frescura, optimismo y cercanía a los ciudadanos, aprovechando la nostalgia de una generación que creció viendo las aventuras de Javi, Bea, Pancho, Tito, Piraña y compañía en la costa malagueña.

Sin embargo, la estrategia puede tener un efecto boomerang -que es un juego muy de playa-, ya que lo más recordado de la serie es lo más triste: la muerte de Chanquete, el viejo pescador que se había convertido en el amigo y mentor de los niños. El capítulo en el que fallece es uno de los más dramáticos y emotivos de la historia de la televisión española, y provocó el llanto de millones de espectadores. ¿Y quién sería Chanquete en este remake “pepero”? ¿Pedro Sánchez, o Alberto Núñez Feijóo?

Pero hay otra cosa icónica de la serie en la que los responsables de la campaña no han caído, y es aquel momento en que todos los niños se unen para evitar que a Chanquete lo saquen de su barco varado en tierra, y le cantan "No nos moverán", un himno popularizado en las huelgas revolucionarias de la II República y que acabó convertido en canción infantil desde entonces. ¿No es paradójico que el partido que se ha opuesto a la memoria histórica y a la exhumación de Franco nos traiga al recuerdo de una canción con un origen tan republicano y reivindicativo? ¿O tal vez la idea es recuperar la imagen del desalojo de Chanquete por los buitres especuladores dispuestos a todo por construir apartamentos donde el marinero en tierra tenía su casa? Pero me da a mí que en esto no han caído tampoco, porque si Chanquete es Sánchez, los especuladores son los de Feijóo, y si es Feijóo el del barco ¿quién maneja la grúa contra él?

A mí no me acabó de gustar la serie que estaba en lágrimas de todos, y solo era un crío, porque por un lado rezumaba un romanticismo infantiloide contra el que como adolescente me rebelaba, y por otro me molestaba el comportamiento colonialista de los mesetarios que llegaban a las playas andaluzas en las que los lugareños tragaban con los "señoritos" y su prepotencia, a veces escondida tras una complicidad bondadosa hacia alguien inferior.

Quizás el PP debería haber elegido otro referente cultural más acorde con su ideología y su público objetivo. Por ejemplo, "Cuéntame cómo pasó", dándole un toque futurista, dibujando una España gobernada otros cuatro años por el PSOE y sus aliados. O mejor aún, "Farmacia de guardia", una comedia familiar que muestra los problemas cotidianos de una farmacéutica divorciada y sus hijos, con un tono amable y divertido, pero que ellos podían reformular, asimilando los medicamentos dispensados a sus medidas para sanar la enfermedades que padece el país.