La Comandancia de Almería recibe a 61 futuros tenientes de la Guardia Civil viernes 23 de junio de 2023 , 13:02h Escucha la noticia Además de las dependencias de la Comandancia y otras unidades de la Guardia Civil, los aspirantes han visitado las sedes de diferentes organismos públicos, lugares culturales y entidades del entorno social, empresarial y de investigación de la provincia de Almería Un grupo de futuros oficiales de la Guardia Civil ha finalizado hoy su periodo de prácticas en la Comandancia de Almería. Se trata de 61 Caballeros y Damas Alféreces Cadetes que estudian tercer curso en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil con sede en Aranjuez (Madrid) y se forman para obtener el empleo de Teniente y, a la vez, la titulación de Grado de Ingeniería de la Seguridad. El periodo de prácticas que han desarrollado los alféreces en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se ha enfocado en darles a conocer las diferentes unidades de la Guardia Civil subordinadas a una Comandancia y a su funcionamiento conjunto y coordinado. Por eso, el programa de actividades ha incidido en las técnicas de mando de unidades operativas de nivel Teniente de la Guardia Civil. El coronel Jefe de la Comandancia de Almería, Jorge Montero Llácer, acompañado por el Jefe de operaciones, Pedro Herrera Gómez, y por el Jefe de Policía Judicial e Información, Miguel Martínez Fernández, dieron la bienvenida a los jóvenes oficiales el pasado lunes. Conjuntamente con las actividades operativas en unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, los alumnos han sido recibidos por las máximas autoridades de la provincia, además de conocer ámbitos culturales, económicos y de investigación a través de distintos organismos. La estancia de los jóvenes oficiales en Almería también ha incluido visitas a las instalaciones y dependencias los diferentes puestos y unidades de la Guardia Civil en la provincia, así como ejercicios y prácticas en las diferentes especialidades. También tuvieron ocasión de visitar la base militar Álvarez de Sotomayor, donde se ubica uno de los despliegues de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión. Asimismo, el periodo de prácticas de los futuros tenientes en la provincia también ha incorporado visitas culturales a la capital almeriense, así como a entidades del entorno social, empresarial y de investigación de la provincia. En el futuro, los alféreces cadetes de la Guardia Civil desempeñarán sus cometidos de mando de las unidades a lo largo y ancho del territorio nacional y también en destinos en el extranjero, así como en las diferentes especialidades del cuerpo. Cabe destacar que el grupo de jóvenes en prácticas ha incluido a cinco oficiales alumnos extranjeros, provenientes de Perú, Chile, Senegal y Ecuador.

