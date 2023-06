Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Remodelación integral de las áreas infantiles junto a la Plaza de la Concordia viernes 23 de junio de 2023 , 08:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actuación, con una inversión de más de 300.000 euros y tres meses de ejecución, prevé la dotación de nuevos juegos, accesibles e inclusivos, además de una nueva distribución de los espacios lúdicos en la zona Con el vallado del ámbito de actuación, la retirada de pavimento de caucho y de los elementos han comenzado los trabajos de remodelación de las cuatro áreas de juegos infantiles situadas en la Rambla Federico García Lorca, a la altura de la Plaza de la Concordia. Unas obras que, con una inversión de 339.725,24 euros, y un plazo de ejecución de tres meses, supondrá un cambio integral de esta zona, generando un espacio libre y agradable de esparcimiento y ocio con nuevos juegos infantiles y zonas de descanso y sombra. Adjudicadas a la empresa ‘Martizos Solutions’, esta nueva actuación se concentra entre las calles Santos Zárate, Paco Aquino, San Juan Bosco y Alcalde Muñoz. La superficie total de actuación, en un ámbito de geometría regular, es de 1.674 metros cuadrados. Según el proyecto, aprobado el pasado mes de octubre, además de una distribución diferente de estos espacios, la actuación prevé "la dotación de nuevos juegos para diferentes edades, de entre 3 a 12 años, juegos accesibles e inclusivos; una mejora de la accesibilidad peatonal en el acceso a estas zonas, así como la continuidad y comunicación de estás áreas con los itinerarios circundantes", ha explicado la concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, quien señala que esta obra "forma parte de la mejora de los equipamientos municipales, en este caso los destinados al público infantil en uno de los espacios más utilizados al ser muy céntrico". Dichas áreas de juegos infantiles, así como el ámbito en el que se actúa, queda delimitado perfectamente por la urbanización existente, bancos prefabricados y pérgolas de acero que además han sido objeto recientemente de remodelación también por parte del Ayuntamiento. Toda la zona destinada a juegos dispondrá de un pavimento de seguridad ejecutado in situ con terminación en césped artificial con el fin de conferirle a la zona mayor confort y calidad, siguiendo así la línea de la zona contigua (parque calistenia) y cumpliendo con las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación para estas zonas. En el resto de zonas se pavimentará con baldosa de terrazo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Mejora en áreas infantiles de Los Molinos, La Cañada, Loma Cabrera y Los Ángeles