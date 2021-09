Opinión Verde y sostenible Margarita Cobos Más artículos de este autor Por sábado 18 de septiembre de 2021 , 12:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ciudad de Almería mantiene un compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental. Y en este marco, en el escenario del Parque del Andarax, y una vez que se cumple un año de la entrada en vigor del nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines, hemos querido ofrecer una muestra de los medios que el Ayuntamiento emplea para tener nuestra ciudad cada día más verde y en la que no solo se tenga en cuenta el qué, sino también el cómo. En los últimos quince años, Almería ha pasado de tener 600.000 metros cuadrados de zonas a verdes a superar ampliamente los dos millones, es decir cuatro veces más, y de mantener apenas 25.000 árboles a más de 52.000, lo que supone un orgullo para una ciudad que, que a pesar de no reunir las condiciones climatológicas más apropiadas para ello, puede presumir de ser una ciudad cada día más verde. Pero, como decía unas líneas más arriba, tan importante es el qué como el cómo. Es decir, tan valioso es incrementar los parques y jardines como cuidarlos de una forma sostenible. Esta semana la UTE que gestiona el servicio, STV Gestión y Albaida Infraestructuras, presentaba al alcalde la flota de vehículos, el 85 por ciento eléctricos, y la maquinaria ligera, 100 por cien eléctrica, con la que mantienen los espacios públicos más utilizados por los almerienses. Es decir, que ejecutan sus tareas con prácticamente cero emisiones de CO2 a la atmósfera. Y además lo hacen con un uso racional del agua y reciclando los residuos vegetales directamente o a través de la Planta Municipal de Clasificación y Compostaje para elaborar compost que luego se reutiliza en las zonas verdes. Seguimos en esta línea de mantenimiento, embellecimiento y respeto al entorno. Y todo ello, en el marco del 'Plan Botania', la estrategia municipal que nos marcamos al inicio de la Corporación para proteger la biodiversidad urbana y que quiere hacer de Almería ejemplo de cómo apostando por las especies autóctonas se puede conseguir una ciudad bella, una ciudad bonita, una ciudad colorida también y hacerlo consumiendo la mínima cantidad de agua y protegiendo nuestra flora y fauna. Una estrategia en la que creemos, consensuada con profesionales y ecologistas y por la que seguiremos apostando para hacer de Almería una ciudad, cada día más verde, más sostenible y menos contaminante. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 17 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)