El Gobierno de Sánchez da largas a subir de categoría los juzgados de El Ejido y Roquetas

sábado 18 de septiembre de 2021 , 12:32h

Matarí y Espinosa recuerda que el CGPJ aprobó en 2019 la petición del PP, el TSJA y los Ayuntamientos de los dos municipios y la decisión del Gobierno aún está pendiente

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí y la parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa han mantenido hoy una reunión con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el de El Ejido, Francisco Góngora, para trasladarles la respuesta del Gobierno sobre la elevación de categoría de los partidos judiciales de estos dos municipios en la que nuevamente no se compromete con nada y literalmente afirma que se hará “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y con la correspondiente dotación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.



Juan José Matarí preguntó al Ejecutivo central en el mes de julio las razones por las que el Ministerio de Justicia no había establecido aún que los juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido sean servidos por Magistrados, tal y como recomendó el Consejo General del Poder Judicial en 2019; y si la Ministra de Justicia tenía previsto establecer que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de estos dos municipios almerienses sean servidos por magistrados.



Ahora, lamentablemente, el Gobierno vuelve a echar balones fuera sin comprometerse a nada a pesar de haberlo solicitado el Ayuntamiento de El Ejido y Roquetas de Mar, la Audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, y a pesar de haberlo aprobado en 2019 el Consejo General del Poder Judicial.



“Llevamos más de dos años esperando la firma del Ministro de Justicia y la excusa que dan, en respuesta parlamentaria, es que no hay disponibilidad presupuestaria. No puede haber excusa más ridícula ni más falsa”, afirma.



Para Juan José Matarí lo que no hay es voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez para tomar esta decisión tan importante para Roquetas y El Ejido. En este sentido recuerda que el Ministerio de Justicia tiene un presupuesto de 2.000 millones de euros y estamos hablando de un incremento de gasto de seguramente alrededor de 100.000 euros.



“No lo hacen porque no quieren, porque cuando quieren lo hacen. Hace muy pocas fechas han incrementado en un millón y medio la partida presupuestaria para los asesores de los Ministros, elevando aún más los 64 millones de los que ya disponían”, explica.



Finalmente exige al Gobierno que atienda de inmediato lo que ha solicitado el CGPJ y subraya que en unos días se presentarán los Presupuestos Generales del Estado y si el Ministerio de Justicia no recoge la dotación presupuestaria para hacer posible que los Juzgados de El Ejido y Roquetas, sean servidos por magistrados, el Grupo Parlamentario Popular presentará una enmienda para que al Gobierno de Sánchez y al PSOE se le acaben las excusas.



Por su parte, la parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa ha recordado que el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en la que se solicitaba la elevación de categoría de estos dos partidos judiciales, iniciativa que obtuvo el voto a favor de los parlamentarios del PSOE de Almería que ahora demuestran que “no pintan nada” y que son una “mera delegación de Pedro Sánchez sin criterio propio”.



“Llegar a acuerdos con ellos no sirve de nada porque lo único que están haciendo ahora es guardar silencio y no instar a su gobierno amigo a elevar de categoría estos dos partidos judiciales tal y como apoyaron en su momento en el Parlamento”, manifiesta.



Además, Espinosa ha subrayado la importancia de poner en marcha cuanto antes esta iniciativa porque se trata de dos partidos judiciales que cuentan con una población superior a 150.000 habitantes durante la época estival, y un gran número de nuevos asuntos especialmente complicados por el aumento de población inmigrante que hay tanto en Roquetas de Mar como en El Ejido, así como asuntos relacionados con el comercio internacional, el narcotráfico o el comercio de personas entre otros.



“Desde el PP no entendemos la nula sensibilidad del Gobierno con una petición que se tenía que haber puesto en marcha hace mucho tiempo y que sin embargo sigue sin ejecutarse mientras el Ministerio de Justicia mira hacia otro lado y hace oídos sordos a la sociedad en general y al colectivo de trabajadores de la Justicia que siguen demandando la elevación de categoría de estos dos partidos judiciales”, explica.



Por otra parte, Rosalía Espinosa afirma que una vez más el Gobierno de Juanma Moreno, a diferencia del de Pedro Sánchez, sí apuesta por El Ejido y Roquetas de Mar y comprende que a la importancia económica, política y social corresponde también elevar la categoría judicial, por lo la Consejería de Justicia, en el marco de sus competencias, ya se ha comprometido a asumir los gastos que dicha elevación podrían suponer en cuanto a mayor dotación de funcionarios y de medios materiales y tecnológicos.



Por último, los alcaldes de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y de El Ejido, Francisco Góngora, piden al Gobierno que cumpla cuanto antes con la elevación de categoría de jueces a magistrados en los juzgados de sus municipios y han solicitado a los parlamentarios del PP de Almería que sigan exigiendo en todas las cámaras la necesidad de que esta petición sea realidad con urgencia.