Economía Ampliar Viajar a Estados Unidos en 2022 sin visado y con menos requisitos COVID martes 03 de mayo de 2022 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses pueden viajar a Estados Unidos sin visado nuevamente, eso sí, todavía con algunas condiciones Desde el pasado mes de diciembre de 2021, cuando EE. UU. tomó la decisión de reabrir sus fronteras al turismo, los viajeros vacunados pueden entrar en territorio estadounidense por motivos no esenciales. Al aterrizar en los Estados Unidos, los viajeros deberán presentar un certificado internacional válido de vacunación completa contra COVID-19. La última dosis de la vacuna aprobada deberá haber sido recibida al menos 14 días antes de la salida. Los viajeros no vacunados, sin embargo, todavía tienen que hacer una cuarentena durante 7 días a su llegada al país norteamericano y someterse a una prueba COVID entre los días 3 y 5. Como se puede observar, las restricciones de entrada para vacunados son mínimas y la intención del gobierno estadounidense es seguir aliviando las medidas contra la COVID para retomar las cifras de turismo previas a la pandemia. Los españoles necesitan una exención de visa americana Aunque los ciudadanos españoles no necesitan visado para Estados Unidos, tienen que solicitar el ESTA. Se trata de una exención de visa americana. El ESTA es válido para múltiples entradas a EE. UU. durante 2 años y permite viajar al país por turismo, negocios o tránsito. Para poder optar al ESTA, se debe ser ciudadano de un país del Programa de Exención de Visado (VWP). La mayoría de los países de Europa cumplen este requisito, incluida España, por lo que se puede viajar entre Almería y Estados Unidos sin visa. Una escapada a los Estados Unidos en 2022 Sin duda, este año es perfecto para viajar por turismo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los precios de los vuelos todavía no se han disparado y porque las restricciones de entrada todavía vigentes significan que habrá menos turistas en el país. Esto es ideal para poder visitar las principales ciudades y atracciones turísticas del país norteamericano sin las aglomeraciones típicas previas a la pandemia. Conozca más información sobre las tendencias de viaje para 2022. 10 lugares para visitar en los Estados Unidos este año Tanto si aún no te has decidido a ir a Estados Unidos en 2022 como si ya lo tienes claro, te mostramos 10 de los mejores destinos para conocer en tu próxima visita al país norteamericano y tener la mejor experiencia de viaje posible. 1. Nueva York La Gran Manzana está en lo más alto de la lista de lugares para visitar en EE. UU. Desde la Estatua de la Libertad hasta Times Square, hay suficientes monumentos y sitios de interés para ver durante días y semanas. 2. El Gran Cañón Si prefieres las esculturas creadas por la naturaleza te asombrarás con el Gran Cañón, excavado por el río Colorado. Se encuentra en Arizona, pero se puede llegar fácilmente desde allí desde Las Vegas. 3. Washington DC Si vas a los Estados Unidos deberías ver la capital del país y el lugar donde se encuentra la Casa Blanca. Las temperaturas tanto en verano como en invierno pueden ser algo molestas, por lo que se recomienda las estaciones intermedias. 4. Miami Si quieres disfrutar de unas vacaciones increíbles, pasa una tarde en las playas y coctelerías de Miami, Florida. Ve al Parque Nacional de los Everglades para vivir una experiencia única e inmersiva en el hábitat natural de los caimanes. 5. Los Ángeles Una visita a la "ciudad de la luz" es imprescindible. Los Ángeles es la meca del cine, así como el hogar de muchos directores y actores famosos. Explora tu plató de cine favorito en Hollywood Studios y no olvides fotografiar el cartel más icónico del mundo. 6. Nueva Orleans Nueva Orleans es, simplemente, un lugar de contrastes. En ocasiones es una explosión del pasado con sus bares de la década de 1930 y carruajes tirados por caballos, otras veces, es una mezcla perfecta de diferentes culturas caribeñas y europeas. Disfruta del jazz y de la cocina criolla en esta increíble ciudad estadounidense. 7. Chicago Chicago es una de las ciudades más animadas de Estados Unidos. La urbe más poblada del estado estadounidense de Illinois es arquitectónicamente hermosa, llena de parques y espacios verdes interurbanos y con incontables bares y restaurantes con música en vivo. 8. Parque Nacional de Yosemite Si hablamos de espacios naturales, el Parque Nacional de Yosemite es uno de los parques nacionales de EE. UU. más queridos no solo por los turistas sino también por los ciudadanos estadounidenses. Aquí encontrarás bosques, cascadas, lagos pintorescos y montañas cubiertas de nieve. 9. Seattle La ciudad más grande del noroeste, Seattle es el lugar del famoso Pike Place Market, el Space Needle, el Monte Rainier y las cadenas montañosas Cascade y Olympic. Además de eso, Seattle también es un destino imperdible para los amantes de la música en vivo y del ocio nocturno. 10. San Francisco San Francisco es una ciudad que no deja de reinventarse y nunca deja de sorprender. Tanto si quieres visitar la capital del movimiento hippie como Silicon Valley y su ambiente tecnológico, será un viaje inolvidable para ti. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

