Vicente Vallés y Ana Rossetti, en la Feria del Libro de Almería

domingo 01 de mayo de 2022 , 12:19h

La Feria del Libro de Almería se caracteriza, tal y como explicó su director, Manuel García Iborra, en su presentación, por combinar literatura para todo tipo de públicos. Desde presentaciones con masiva presencia y nombres conocidos por un público mayoritario, a otros que “sabemos que van a tener un número más modesto de asistentes, pero que también son necesarios y es lo que engrandece a la Cultura y a esta Feria, saber que hay opciones para todo tipo de lectores”.

Y si hay nombres que estaban marcados en rojo por los aficionados dos correspondían a la tarde del sábado, con el periodista y analista político Vicente Vallés con la presentación de su primera novela, ‘Operación Kazán’, premio Primavera de novela 2022, y la escritora Ana Rossetti con doble presentación con sus obras ‘El libro de las ciudades’ y ‘Una mano de santos’.

En el caso de Vallés, el autor ha confesado, en un acto presentado por la poetisa Irene Cortés, que ‘Operación Kazán’ le llevó tres años de dedicación, “aunque es cierto que casi todo lo volví a retomar casi de cero tras los primeros meses de la pandemia, ya que para la prensa fue un periodo informativo muy intenso que casi me llevó a abandonar el proyecto”.

En la historia, de ficción pero con muchos elementos reales, desde acontecimientos a personajes históricos como Stalin o Churchill, se narra un argumento de espionaje, investigación y suspense, sumado a ese punto de novela histórica que va desde 1922 hasta, con algo de ficción, comienzos de 2025. “Hay quien ya me pide una segunda parte, pero no sé si estoy preparado para ahondar más todavía en la ciencia ficción”, ha bromeado.

Vicente Vallés ha compartido que “he intentado ser muy detallista con los hechos históricos reales que suceden la historia y también he incorporado vivencias personales que he tenido en mi desempeño profesional y que me permiten conocer algunas cosas de, por ejemplo, la Casa Blanca o el Kremlin, a la que no tienen acceso los turistas, sino quienes van allí a trabajar”.

El autor considera que, ante todo, “espero que la novela sirva para entretener a los lectores, que si en las primeras páginas no le engancha la historia, que lo dejen, y si, de paso, también les ayuda a recordar algún pasaje o querer saber más sobre un hecho o personaje histórico que aparece en el libro, pues mejor todavía”.

El mismo espacio, el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha recibido después la doble presentación de Ana Rossetii, en un acto presentado por Pedro Domene. La autora gaditana aborda en ‘El libro de las ciudades’ su visión sobre el origen fundacional de algunas ciudades como Atenas, Varsovia, Medina Azahara, Madrid o Cartago, con especial atención al papel de la mujer.

En el caso de ‘Una mano de santos’, la trasposición se realiza en torno a personajes de punturas de Zurbarán, Champin o Paolo Uccello, llevando a los protagonistas a un mundo fantástico que acabará ofreciendo enseñanzas o reflexiones sobre temas imperecederos de la historia de la Humanidad, como la libertad, la soledad, la política o la educación.

La sesión de tarde también ha contado con el cuentacuentos de Bea Morales en el Patio de los naranjos, que más tarde ha contado con la representación de relatos con músico en directo de ‘El triunfo de la bondad’, de Chema Vílchez y el Museo de Arte Doña Pakyta ha sido escenario de las presentaciones del libro ‘Roquetas de Mar. Dibujo a dibujo’ de Proyecto Etcétera y del proyecto editorial Kiros, a cargo de Antonio Guerrero, Francisco G. Carbonell y Trinidad Plaza.

Detalles del programa del domingo

Hay que recordar que el horario de las casetas para el domingo y lunes, 1 y 2 de mayo, será el siguiente: de mañana será de 11.00 a 14.00 horas y el de tarde de 17.00 a 21.00 horas.

La mañana del domingo contará como actos destacados con la presentación a las 12.00 horas de ‘Malaventura’, de Fernando Navarro, en el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. A la misma hora el Patio de los naranjos recibe una sesión de cuentos de Estrella Ortiz, organizado por el Centro Andaluz de las Letras. Mientras que a las 12.30 horas el Museo de Arte Doña Pakyta recibe la presentación del libro ‘Humor vírico’, de Miguel Arranz.

Por la tarde, más actividades infantiles a las 17.00 en el Museo de Arte Doña Pakyta con un taller de creación de máscaras e historias para niños de 7 a 10 años (inscripción [email protected]) con Simone Spellucci y Ámina Pallarés y a las 18.00 con sesión de cuentos de María José Floriano en el Patio de los naranjos y con el Centro Andaluz de las Letras.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la presentación de ‘Selene y los cuatro elementos’ de Lucía Etxebarría en el salón de actos de la Delegación. El mismo espacio recibirá también la presentación de ‘Con un traje de luna’, de Pepa Merlo, con participación de Begoña Callejón, en este caso a las 19.30 horas. El Museo de Arte Doña Pakyta tendrá a las 18.30 horas la presentación del libro ‘Los hermanos O’Connor. La conjura rusa’, a cargo de Jesús Muñoz, Rafa Amat y Antonio María, mientras que el Patio de los naranjos cerrará a las 19.30 horas con la presentación de ‘Al porvenir’, de Lola Callejón, con presentación de Ana Tapia.

Firmas en stands para el domingo:

11:00 h. Steffany Kennels. Mañana Entre libros.

11:00 h. Óscar Fernández. Aliar ediciones.

11:00 h. Juan Carlos Sánchez Uroz. ‘La prueba de Asgard. Los moradores de las cavernas’. Editorial Círculo Rojo.

11:00 h. Rubén Sanclemente Quesada. ‘77 pasos hacia tu plenitud’. Editorial Círculo Rojo.

11:00 h. Javier Jiménez. ‘Vacunas para un duelo’. Editorial Círculo Rojo.

11:00 h. Ana Sánchez. ‘Ser Profesional no es Suficiente’. Librería Papelo.

11:00 h. Eusebio Rodríguez. ‘Pechina 1931-1945’. Librería Picasso.

11:00 h. Nuria Vidal. La Tarara Librería.

11:30 h. Damián Jesús Requena Muñoz. ‘Malditos Perros del Averno’. Ediciones arkanas.

12:00 h. Isabel Bermejo. Aliar ediciones.

12:00 h. Estrella Ortiz. Librería Bibabuk.

12:00 h. Laura Sanz Guzmán. ‘Osito de luz’. Editorial Círculo Rojo.

12:00 h. Alexandra Cárdenas Alfonso. ‘Limerencia’. Editorial Círculo Rojo.

12:00 h. Yolanda Vicent Monllor. ‘El día en el que me enamoré de ti’ y ‘El día en el que nuestro amor nos salvó’. Editorial Círculo Rojo.

12:00 h. David Pena Castro. ‘Una vida es suficiente, casi demasiado’. Librería Picasso.

12:00 h. Pedro Villegas. ‘Sin presiones’. Editorial Sol de Sol.

12:00 h. Cristina Pérez y Rosa Tejero. ‘Mardeluna’. Editorial Sol de Sol.

12:00 h. Analí Sangar. La Tarara Librería.

13:00 h. Rober H.L.Cagiao. ‘Saga El Guardián de las Flores’. Editorial Círculo Rojo.

13:00 h. Elena Cantero Pascual. ‘Aliméntate con amor/Decidí serme fiel’. Editorial Círculo Rojo.

13:00 h. Cristina Díez de Rivera. ‘Te amo pero me duele, ¿será amor?’. Editorial Círculo Rojo.

13:00 h. Proyecto Etcétera. ‘Cabo de Gata; espuma y versos. Platero y yo. Roquetas, dibujo a dibujo’. Editorial Sol de Sol.

13:00 h. Miguel Arranz Peiró. ‘Humor vírico’. Librería Picasso.

17:00 h. M. J. Aliar ediciones.

17:00 h. Caterina Peris Ferrús. ‘Relatos para acompañar con un croissant de mantequilla’. Editorial Círculo Rojo.

17:00 h. Pablo Saiz López. ‘Orquídeas’. Editorial Círculo Rojo.

17:00 h. Maite Franco García. ‘11 Formas de Caminar en Morado’. Editorial Círculo Rojo.

17:00 h. Javier Marín. Los libros de Minny.

17:30 h. Sol Ruiz. ‘Mucho’ y ‘La jaula de la señora Clotilde’. Librería Bibabuk.

18:00 h. Carmen Ravassa Lao. ‘El Colorao no es rojo’. ‘El teatro Cervantes’. ‘Almería en una calle’. Editorial Sol de Sol.

18:00 h. Manolo Barrios. Aliar ediciones.

18:00 h. Irene Sanjaime Fernandez. ‘Desde mi ventana azul’. Editorial Círculo Rojo.

18:00 h. Mª Ángeles Bacelo. ‘La bota vieja’. Editorial Círculo Rojo.

18:00 h. Fernando Almán. ‘Desde la azotea’. Editorial Círculo Rojo.

18:00 h. Robert L. . Los libros de Minny.

18:30 h. Marina Valverde. ‘Mapaki’. Librería Bibabuk.

18:30 h. Emilio Picón. Librería Picasso.

19:00 h. Patricia Morueco. Aliar ediciones.

19:00 h. Matías Fernández Salmerón. ‘Mara, una voz silenciada’. Editorial Círculo Rojo.

19:00 h. Fran López Castillo. ‘Perdona, ¿tienes fuego?’. Editorial Círculo Rojo.

19:00 h. Javier Mauricio Luque Pareja. ‘Versos de sastre’. Editorial Círculo Rojo.

19:00 h. Aeryn Arders. Los libros de Minny.

19:30 h. Lucía Etxebarrñia. Librería Picasso.

20:00 h. Mª Teresa Álvarez. ‘Del eterno transcurrir del tiempo’. Editorial Círculo Rojo.

20:00 h. Alejandra Díaz Alba. ‘Siete días con Mía’. Editorial Círculo Rojo.

20:00 h. Matías. Los libros de Minny.

20:00 h. Lola Callejón. ‘El porvenir’. Librería Picasso.