VII Encuentro Estatal De Consejos Locales De Participación en Vícar lunes 07 de noviembre de 2022 , 15:37h Escucha la noticia Los Participantes Elevaron Propuestas Sobre, Salud, Educación, Pobreza Y Desigualdad, Cambio Climático La voz de los niños, niñas y adolescentes de Vícar ha vuelto a escucharse durante este fin de semana en el Séptimo Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación, que este año ha vuelto a reunir de forma presencial a órganos de participación infantil y adolescente de todos los rincones de España. En total fueron sido 177 niños y niñas de entre 10 y 17 años, provenientes de 15 comunidades autónomas, quienes se han dado cita en Cáceres desde el viernes y hasta el domingo para debatir sobre temas de interés como la salud mental, el medio ambiente, la educación, la desigualdad o la pobreza. Entre ellos tres miembros del Consejo Local de Vícar, acompañados de una monitora, han participado en las distintas mesas de debate y en las actividades paralelas organizadas. Unicef celebra desde hace 10 años estos encuentros, que reúnen a niños y niñas de todo el país que, a lo largo de todo el año, trabajan en los consejos de participación de sus localidades para lograr que los derechos de la infancia, así como sus propuestas, entren en las agendas políticas local, regional y nacional. "Escuchar la voz de la infancia suponen un reto maravilloso que asumimos con la mayor de las ilusiones; no en vano, nuestra acreditación 'Ciudad Amiga de la Infancia' con el distintivo de Excelencia, más allá de representar un título, supone para nosotros el reafirmarnos en la firme convicción de trabajar siempre con quienes representan el futuro de nuestra sociedad", ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en relación a la participación de la delegación vicaria en este encuentro. Durante todo el fin de semana, los niños, niñas y adolescentes han participado en diversas dinámicas y mesas de trabajo en las que han compartido experiencias, opiniones y diferentes puntos de vista hasta llegar a una serie de conclusiones que se han plasmado en un Manifiesto que servirá para hacer incidencia política a nivel local, autonómico y estatal. Algunas de las principales conclusiones de este Séptimo Encuentro, fueron la necesidad de invertir más en salud mental para contar con más psicólogos y otros recursos, incluirla en la educación y seguir normalizando el hablar de ella; Una educación inclusiva real, sin barreras arquitectónicas, con apoyo a las familias con pocos recursos, y en la que nadie se sienta discriminado por ningún motivo, o que se cuente con los propios docentes cuando se abordan cambios legislativos; Más ayudas a familias que lo necesiten, facilidad para acceder a ellas, dando más visibilidad a los recursos existentes y permitiendo solicitarlos por distintas vías, flexibilizar la dotación de becas o fomentar un consumo más responsable; el establecimiento de límites en el consumo de agua, aumentar las reservas de ésta, reducir la producción de residuos, disminuir el uso del transporte privado o incrementar la concienciación sobre la situación del medio ambiente; por último, en cuanto al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las conclusiones se centraron en la necesidad de reforzar las zonas rurales para aumentar la población y los servicios mínimos en estas áreas, y en la justicia social, que consideran fundamental para garantizar el respeto a todos los colectivos.

