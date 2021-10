Almería Vox critica los "continuos recortes" del Gobierno central del agua trasvasada a Almería martes 26 de octubre de 2021 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El portavoz de Vox en la Diputación de Almería, Juan Francisco Rojas, ha calificado de "ataque contra el campo almeriense" las acciones llevadas a cabo por el ejecutivo central ante los continuos recortes en la cuota del agua trasvasada del Tajo-Segura, denunciando la llegada de "tan solo 12 hectómetros cúbicos de los 25 a los que supuestamente tenemos derecho".



En un comunicado, Rojas ha indicado que ya se produjo una reducción aprobada en Consejo de Ministros el pasado verano para en teoría cumplir con las reglas de explotación y el caudal ecológico del río Tajo, dejando en 20 hm3 los previstos para nuestra provincia.



Sin embargo, "a pesar de esa drástica reducción, este mes de octubre solo han llegado 12 hectómetros cúbicos", ha lamentado al tiempo que ha calificado la situación de "insostenible para los agricultores almerienses".



"Además es un nuevo castigo inmerecido al campo en general por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, en su obsesión por imponer el agua desalada, cierra cada mes un poco más el grifo del agua del Trasvase Tajo Segura por intereses políticos en la región manchega", ha trasladado.



Según Rojas, estos recortes en el agua del trasvase "van a acentuarse" con la entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo a mediados de 2022 que aumenta el caudal ecológico y disminuye el agua trasvasable, estando garantizado en la actualidad un caudal seis metros cúbicos por segundo subiéndolo a siete en 2022 y a 8,5 en 2026.



"Con esas reglas de explotación se pondrá fin al trasvase definitivamente y, teniendo en cuenta la reducción endémica en las precipitaciones, la única alternativa para suplir el déficit hídrico de las provincias de Alicante, Murcia y Almería pasa por el agua desalada. Eso supondrá multiplicar por seis el precio del agua y, por ende, los costes de producción de la agricultura; pasando de los 12 céntimos por metro cúbico del agua trasvasada a los 80 céntimos por metro cúbico de la desalada por el precio de la energía", ha concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

