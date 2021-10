Indalecio Gutiérrez será el candidato "pedrista" a liderar el PSOE de Almería

martes 26 de octubre de 2021 , 20:04h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





El diputado nacional y actual secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas, ha anunciado su candidatura para liderar la Secretaría General del partido en la provincia frente al actual secretario provincial, José Luis Sánchez Teruel, quien hasta el momento no ha oficializado su intención de concurrir en el proceso para renovar el cargo.



El dirigente socialista ha incidido en la "necesidad de renovar un proyecto" que "vuelva a ilusionar a las bases del partido y a la ciudadanía almeriense en torno a dos ideas clave: el municipalismo y la transición justa, verde e igualitaria entre los territorios de toda la provincia".



En una nota, ha mostrado su apuesta por "una candidatura renovada, que una e ilusione al partido en torno al proyecto que lidera Pedro Sánchez a nivel nacional, y Juan Espadas en Andalucía".



Gutiérrez ha destacado que el PSOE "necesita volver a ser una formación fuerte, con músculo y valiente, que haga frente a esa nueva alianza de las derechas que se ha acomodado en la provincia de Almería". "Es más necesario que nunca dar mayor impulso a las políticas de la socialdemocracia para cambiar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de toda la provincia", ha añadido.



El diputado nacional ha considerado que el PSOE "necesita un proyecto fuerte, de unidad, que genere ilusión y vuelva a ser un referente en la provincia, un proyecto con una renovación profunda que nos permita avanzar hacia la recuperación justa que ha iniciado el Gobierno de España tras la pandemia".



Así, ha indicado que no cree en "los proyectos unipersonales" sino en "los proyectos de equipo, donde todos los compañeros y compañeras tengan voz dentro de la organización y puedan aportar toda su capacidad, todo su talento, en una firme y clara apuesta por nuestra juventud, por la inclusión, por el feminismo".



De este modo, ha lanzado un mensaje de "unidad, renovación y reconexión" con "esa mayoría" que, según ha observado, "está esperando a un PSOE que reabra sus Casas del Pueblo a todos los almerienses". "Un PSOE que vuelva a ser el referente de esa clase media y trabajadora que siempre ha sido el mejor valor de nuestra organización", ha apostillado.



Bajo el lema 'Renovar para avanzar', Gutiérrez asegura dar "un paso decidido con ganas de trabajar para dar voz a las agrupaciones y a sus municipios", en un proyecto basado en el "trabajo en equipo, que arranque desde las bases del partido hacia los alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE en los distintos municipios, y logre calar en toda la ciudadanía de la provincia".



De hecho, Gutiérrez ha valorado el "gran trabajo" que realizan a diario "todos los militantes y cargos públicos del PSOE" y que "se ha puesto de relieve todavía más durante la pandemia", según ha apreciado.



"No podemos olvidarnos que somos el partido verde de Andalucía, el que mejor conoce la biodiversidad natural, empresarial, económica y social de nuestra Comunidad, y sobre todo, el que se ha fijado como principal reto cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030", ha enfatizado el diputado socialista.