Provincia VOX El Ejido pide a la justicia que llegue hasta el final en la investigación contra Góngora miércoles 12 de mayo de 2021 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La formación daba por finalizado el pacto de gobierno con el Partido Popular en enero de este año 2021 El GM VOX en el Ayuntamiento de El Ejido solicita a la justicia que llegue hasta el final de la investigación al alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP). Esta semana el fiscal ha mantenido la acusación por presuntos delitos fiscal y de falsedad en documento público.



Desde VOX han mostrado su preocupación por la imagen que se está proyectando de El Ejido y piden que no queden impunes los delitos tan graves que le acusan a Góngora contra la Hacienda Pública.



El 27 de enero de 2021 los siete concejales de la formación en el consistorio, respaldados por la dirección nacional del partido, anunciaron la decisión de poner fin al acuerdo de Gobierno con el PP en la localidad almeriense tras haberse producido incumplimientos por parte del alcalde.



Uno de los motivos por los que VOX decidió desmarcarse del equipo de gobierno, es que el alcalde se sentaría en el juzgado en el mes de abril por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública. “La fecha o señalamiento nos ha hecho pensar si queremos formar parte de una foto de un alcalde que se va a sentar en el banquillo, y tenemos claro que no queremos”, así lo afirmaba el día de la ruptura del pacto Juan José Bonilla, portavoz de VOX El Ejido.



La formación solicita a la justicia que investigue los hechos hasta el final, que no quede impune ningún delito y el nombre del municipio deje de vincularse de una vez con la corrupción política. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

