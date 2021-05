Cosentino, despliegue de materiales, colores, texturas y formatos en Casa Decor Madrid 2021

miércoles 12 de mayo de 2021 , 19:53h

Cosentino, la compañía global española líder en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, participa en Casa Decor Madrid 2021, la muestra de referencia en interiorismo, diseño, tendencias y lifestyle de España, que tiene lugar en la emblemática Casa de Tomás Allende del 13 de mayo al 27 de junio. Casa Decor Madrid celebra su 56ª edición dando cabida a más de medio centenar de espacios diseñados por prestigiosos profesionales del interiorismo y la decoración.

Alicia García Cabrera, directora general de Casa Decor Madrid: “Cosentino empezó a colaborar con nosotros en 2003 y ha evolucionado con Casa Decor. Cosentino aporta con sus marcas, versatilidad, creación y posibilidades, y los interioristas pueden demostrar de lo que son capaces con sus materiales. Es una empresa puntera que no podía faltar.”

Los materiales, colores, texturas y formatos de Cosentino, este año están presentes en diversos y espectaculares espacios.

Soledad Ordóñez Giordano. Aseos públicos “Backgammon Mood” (planta 4, espacio 33)

La interiorista Soledad Ordóñez diseña el espacio “Backgammon Mood”, inspirado en figuras geométricas, y cuyo espíritu es el de comunicar que el lujo y el diseño no están reñidos con la accesibilidad. Se trata de un espacio que puede recorrer cualquier persona con cualquier minusvalía: accesibilidad, mensajes en el sistema braille, sonidos, luces, aromas… Partiendo de un juego, diseña las piezas y la geometría, utilizando materiales como piedras y latón.

Soledad ha utilizado varios colores exclusivos de la superficie ultracompacta Dekton® by Cosentino y que llegarán al mercado a finales de año. Toda una exclusividad en cuanto a diseño para un ambiente elegante y arrollador, donde Dekton® da forma a los aplacados del baño y los lavabos. Según afirma Soledad Ordóñez, “Dekton® es un material con el que me llevo muy bien. Estos colores me acercan a la naturalidad, sostenibilidad, con tonos tierra y, por supuesto, con un color negro que a mí no me puede faltar”.

Espacio Axor por Raúl Martins Estudio. Cuarto de baño “Oasis (Ait Mansour)” (planta 2, espacio 06)

El interiorista Raúl Martins colabora con la marca Axor para diseñar el baño “Oasis (Ait Mansour)”, que nos hace viajar hasta Marruecos. Raúl rinde homenaje a este espacio del hogar, en el que debemos sentirnos a gusto, disfrutar, buscar el bienestar, y donde siempre podemos encontrar elementos que nos sorprendan. Martins apuesta por la arquitectura del arco, la artesanía, el barro, la sostenibilidad y la individualidad.

Raúl Martins ha elegido la superficie Silestone® by Cosentino, y dos colores en concreto que llegarán en las próximas semanas al mercado. Uno de ellos es Faro White, de la nueva serie Sunlit Days, utilizado en aplacados de pared y ducha. Este color representa el blanco del Mediterráneo, la pureza, la sencillez y la serenidad. La encimera del lavabo se ha creado con un exclusivo color de Silestone® que será lanzado próximamente; de estilo marmoleado, esta propuesta cromática muestra finas vetas que se dibujan en un lienzo blanco matizado. Según Martins, “Silestone® es calidad, versatilidad, durabilidad, formato y espesor. Los colores elegidos funcionan perfectamente con mi propuesta estética”.

Ambos colores de Silestone®, utilizados en este espacio, suponen un salto cualitativo en cuanto a diseño, innovación y sostenibilidad, formando parte de la evolución que la marca está viviendo de forma externa, con su nuevo logotipo corporativo, y de forma interna, con el desarrollo de la pionera tecnología HybriQ®.

Espacio Danish Design Plus por Erico Navazo Estudio (planta 6, espacio 51)

La Embajada Real de Dinamarca ha confiado en el interiorista Erico Navazo para proyectar, en el impresionante torreón del edificio, el espacio que representa a este país y que por primera vez acude a Casa Decor. El espacio se inspira en la Nueva Bauhaus, una corriente donde prima el enfoque humanista y sostenible. Las claves del diseño de este ambiente se enfocan al disfrute del espacio, utilizando piezas de calidad, y diseños discretos y atemporales. Amante de los materiales naturales y la artesanía, Erico Navazo elige la piedra natural protegida Sensa by Cosentino®, en su color Vancouver, para crear una espectacular chimenea vertical. En esta cuarcita brasileña, las vetan recrean hermosos caminos sobre una superficie resquebrajada. “Este diseño es impresionante y dialoga con el resto del espacio. Es el marco perfecto para que todo conviva y se alinee con el confort.”, declara Navazo.

Espacio Javiescobar Interiorismo. Despacho “Latidos” (planta 2, espacio 07)

El despacho “Latidos”, del diseñador de interiores Javier Escobar, tiene mucho de su vida y biografía: su pasión por el arte, el graffiti, la música clásica, el diseño y los elementos naturales. “Este espacio es parte de mí, donde hay materiales sostenibles y que he podido trabajar manualmente”, cuenta Escobar. La elegancia e informalidad son claves en sus proyectos, y de ello depende también su sello personal de llevar siempre puestos en su cabeza, una gorra o un gorro. La neutralidad, la creatividad que le aporta el blanco y la calidez son características definitorias en este despacho, un espacio que para Escobar es fundamental, ya que con el confinamiento nos hemos dado cuenta de lo necesario que es tener un buen lugar de trabajo en casa.

Javier Escobar ha creado un maravilloso escritorio de Piedra Natural de Cosentino, utilizando en su mesa el mármol Blanco Alaskan. Una de sus patas, ovalada y de gran volumen, se ha elaborado artesanalmente con el granito protegido Sensa by Cosentino® y su tonalidad Sant Angelo; en este granito indio, su fondo claro y sus intensas vetas grises le otorgan gran personalidad. Según Escobar, “Yo creé este espacio para disfrutarlo y cuando vi estas piezas colocadas, fue perfecto. El material de Cosentino, como siempre, un 10.”.

Espacio Grupo Buk por Martha Mesa. Bodega “Madera y vino, una eterna historia de amor” (planta 5, espacio 45)

Grupo Buk y la diseñadora Martha Mesa han creado el espacio “Madera y vino, una eterna historia de amor”, que muestra una bodega inspirada en un paisaje de viñas, mostrando la simbiosis entre la madera y el vino. El espacio homenajea a los viñedos de terrenos arcillosos, y hace un guiño a las Islas Canarias y al Atlántico, inspirándose en las vides que nacen en el Parque Nacional de La Geria. Los materiales artesanos, lo natural, la sostenibilidad, la cultura y la historia son protagonistas en este ambiente, donde de alguna manera, y tras pasar tanto tiempo encerrados, pretenden incentivar la reunión de la gente y las personas alrededor del vino.

En el centro del espacio llama inmensamente la atención una mesa o barra circular que recrea las duelas que dan forma a los barriles. En la parte superior de esta mesa, destaca una tapa elaborada en Dekton® by Cosentino, color Spectra, con su inigualable brillo y flamante color negro. “Dekton® es un material neutro en carbono, por lo que es un material también sostenible, y queríamos reflejar en él toda la parte superior del espacio, el techo, donde se ubican sarmientos de las vides.”, afirma Martha Mesa.

#CasaDecorSostenible

Casa Decor Madrid 2021 mantiene su campaña #CasaDecorSostenible, y por ello la sostenibilidad cobra un gran protagonismo en todo el proyecto, en los espacios, en el transporte, en la eficiencia energética y también en los materiales. Es por ello, que aquí debían estar presentes superficies como Silestone®, que gracias a su nueva y pionera tecnología HybriQ®, en su composición se incorporan materias primas de origen reciclado; o Dekton®, que en 2020 alcanzó la neutralidad en emisiones de carbono para todo su ciclo de vida.