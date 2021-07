VOX exige a Rubén Requena que entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de El Ejido

lunes 26 de julio de 2021 , 17:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Ya no es afiliado y su intención es pasarse a los no adscritos, lo que el partido considera una traición a los ejidenses









VOX exige a Rubén Requena, a través de un escrito, que renuncie al acta de concejal en el Ayuntamiento de El Ejido y sea la Junta Electoral Central quien designe al legítimo representante de los votantes de VOX en este ayuntamiento, ya que Requena no es afiliado del partido que preside Santiago Abascal.



Después de las salidas por motivos personales de los que fueran ediles de VOX El Ejido Juan José Bonilla y José Cristian Callejón, la formación restructura el grupo municipal con dos nuevas incorporaciones.



Tras haber mantenido conversaciones con Requena, este les ha manifestado sus intenciones de coger el acta y pasarse al grupo de los no adscritos. A VOX le consta su baja de afiliación desde el pasado 21 de enero del presente año y considera este hecho una traición a los vecinos del municipio del Poniente almeriense, puesto que se presentó en las pasadas elecciones municipales bajo las siglas del partido VOX.



Desde un principio Requena ya se desmarcó del proyecto que apoyaron los ejidenses cuando mostró su intención de apoyar al PSOE en la Junta Local de Balerma en agosto de 2019.



El oponerse a entregar el acta y formar parte de los no adscritos, afirma el partido, le hace perder la legitimidad para representar a los ciudadanos de El Ejido que votaron a VOX en las pasadas elecciones municipales. Este proyecto es el que debe seguir adelante según el espíritu democrático y no basado en intereses personales torticeros.