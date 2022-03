Vox se da varios autozascas a cuenta de la residencia de Chirivel

lunes 21 de marzo de 2022 , 13:19h

Dice que el Gobierno del PP se pone de perfil, mientras reconoce que está reclamándole el reintegro de la subvención desde antes de la investigación judicial conocida

El parlamentario andaluz por Almería y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Rodrigo Alonso, se daba un autozasca público en la rueda de prensa ofrecida sobre el supuesto desvío de dos millones de euros de Fondos Europeos que fueron destinados a una residencia de mayores en Chirivel del que serían sospechosas quince personas, entre ellas el exalcalde socialista de Chirivel Cristóbal Aránega.

Un autozasca, por que Alonso comenzaba diciendo que preguntaron sobre una subvención al Grupo de Desarrollo Rural Aprovelez en julio de 2021, les respondieron en septiembre –inmediatamente después de las vacaciones parlamentarias- pero no ha sido hasta el día hoy, seis meses después, cuando han caído en la cuenta del contenido de la respuesta.

El siguiente autozasca se producía precisamente porque el Gobierno andaluz ya les detallaba entonces que, relación a la subvención a Previntal Salud para ejecutar la residencia de mayores de Chirivel, “hay un expediente de reintegro de la subvención, y que estaba en manos de la Consejería de Hacienda”. Añadía el Gobierno andaluz, según Alonso, que ejercerían todas las acciones en su mano tendentes a recuperar el dinero.

Aunque el PP la semana pasada pidió responsabilidades políticas y penales al secretario general del PSOE en Almería, José Antonio Lorenzo, y al exsecretario José Luis Sánchez Teruel, por un nuevo escándalo de corrupción en la provincia, ahora Alonso reclama lo mismo, pero añade que son los populares quienes ejercen “el compadreo” con los socialistas.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el propio parlamentario de Vox, tras acusar al Gobierno andaluz de no hacer nada, informaba que al expediente de reintegro ya mencionado, según la Guardia Civil detalla que en mayo la residencia tuvo una inspección de la Consejería de Igualdad en la que se detectó que estaba abierta sin licencia de ocupación, que no podían poner el aire acondicionado porque no tenían contratada potencia suficiente, y que estaban con luz de obra. En julio de 2018 hubo una segunda inspección donde se pudo comprobar que la residencia había sido cerrada.

Es decir, Alonso habla de “compadreo” cuando ha sido el Gobierno del PP quien ha reclamado la subvención por los cauces legales correspondientes, y cuando la presunta corrupción corresponde a una época de Gobierno del PSOE.

El precio y el desprecio Rodrigo Alonso sigue haciendo bandera de su desprecio hacia la administración autonómica que le paga su elevada nómina, así como los gastos de desplazamiento en pleno confinamiento, hasta el punto de que fue el parlamentario que más cobro por ello. Una vez evita poner la bandera de Andalucía en su rueda de prensa. Este desprecio a los símbolos andaluces es solo comparable al hecho de liderar un sindicato sin ser trabajador, y haber sido denunciado por destruir información sindical de otros, o haber propiciado el descabezamiento de Vox en Almería empujando a la que iba de número uno de la candidatura, para quedarse solo, o promover la creación de una gestora en la provincia para cargarse al presidente, Juan Francisco Rojas, y que éste acabara ganándole en primarias y recobrara el cargo.

“Exigimos que se deriven responsabilidades políticas de forma inmediata y sin compadreos entre PP y PSOE acosta de tapar las vergüenzas de la corrupción socialista. Además, Ana Martínez, gerente de APROVÉLEZ, tiene que dimitir”, señala Alonso.Asimismo, el diputado ha criticado de manera contundente que la Junta de Andalucía pretenda "buscarles tareas a los enchufados” de la FAFFE. “Lo que debe hacer es echarlos. La ley no les obliga a legalizarlos y hay sentencias que así lo corroboran, y por tanto resulta paradójico que a quienes fueron contratados a dedo y asumidos por el SAE precisamente para buscar empleo a los andaluces, ahora sea la Junta quien le tenga que buscar trabajo a ellos. Es el mundo al revés”.

VOX acudirá a la justicia si el gobierno de Moreno Bonilla cumple su intención de blanquear a estos enchufados mediante el "pacto de la vergüenza" con el socialista Espadas. Despido inmediato, limpieza de la administración paralela y si hicieran falta nuevos funcionarios se convocan las plazas mediante oposición en igual de condiciones para cualquier andaluz. ¿Por qué el Partido Popular se empeña en blanquearlos?, se pregunta la formación.

Por último, Alonso ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a todo el sector pesquero, que hoy lunes, martes y miércoles paran su actividad, a los agricultores y a los transportistas. “El gobierno de Sánchez tiene que dimitir porque la situación es insostenible”.