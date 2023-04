Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Vox vuelve a hablar de inmigración en Almería

viernes 14 de abril de 2023 , 07:41h

Ivan Espinosa reivindica "volver al sentido comdn" frente a "progres, separatistas y acomplejados que nos han llevado por el camino equivocado"

El portavoz de VOX en el Congreso asegura que "por primera vez en muchos años en España hay motivos para la esperanza", debido a que "los debates que estaban clausurados, las cosas que no se podfan decir, se empiezan a abrir", por lo que "se ponen sobre la mesa las prioridades reales de los españoles, que no son el género, el cambio climâtico y todas las tonterfas de la izquierda. Es la defensa de Io normal".

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Ivon Espinosa de los Monteros, ha criticado en Almerfa el 'efecfo Ilamada' a la inmigracion ilegal provocado por el Gobierno que sufren regiones como Almerfa. "Un Gobierno que ha generado un muy lesivo efecto Ilamada a la inmigracion ilegal. Estamos solos, nadie nos apoya, nos van a Ilamar radicales, pero me do absolutamente igual". Asf Io ha señalado durante el acto Espana Decide celebrado esfe |ueves en Almeria.

Frente a ello, Espinosa ha explicado que "VOX es un partido de ley y orden", y que "el que quiera venir a Espana y el que quiera venir de buena fe a traba|ar, a contribuir, por los canales legales es bienvenido". Sin embargo, ha calificado de "muy in|usto para los inmigrantes legales y para los que hacen la cola y se someten a nuestro legislacion, ver cémo hay otros que se saltan la cola y encima reciben mos ayudas y mos atencion que quienes esfon haciendo la cola. Eso es muy in|usto".

En este sentido, el portavoz de VOX ha hecho la siguiente reflexion: "Si tu importas gente que viene sin papeles, que viene de manera ilegal, esfos importando problemas, inseguridad en tus barrios". Una situacion -ha denunciado- que sufren quienes señalan el problems. "Cuando viene alguien ie Io dice que sus hi|as no pueden pasear por sus barrios, cuando te dicen que aquellos barrios que estaban Ilenos de niños ahora eston Ilenos de genie que causa un peligro para la comunidad, al que Ie senala el problems que t6 has causado, encima Ie Ilaman xenéfobo y racists, pero el racists y xenéfobo eres fd por traer a foda esa genfe que no fenia que estar aquf".

Por otro lado, Ivon Espinosa de los Monteros ha reivindicado "volver al sentido comén" frenfe a "progres, separafisfas y acompIe|ados que nos han llevado por el camino equivocado y no eston dispuestos a rectificar". Por ello, se ha referido a quienes atacan la lenguo espoñolo denfro de nuestro ferritorio. "Defendemos que España es un pals diverso pero no una nacién de naciones, defendemos el uso del español en España". A continuocién ho lomentodo que ounque hay cientos de millones de personas en el mundo estudiando el español, dentro de nuestro propio pals hay quienes impiden que los niños puedan esfudiar español en tantas zonas del pais. "Y no hablo sélo de Cataluña y Pais Vasco, sino Baleares, Valencia y Galicia, donde no hay un solo colegio donde se pueda estudiar en español".

Frente a ello, Espinosa de los Monteros ha asegurado que "España y Almerfa, a pesar de todos los problemas, tienen un potencial tremendo". Asi, ha hablado de quienes "generan empleo" como los "autonomos, traba|adores, comerciantes, pymes...", de los que ha destacado su creatividad y el talento que también tiene el sector agrfcola, que esto "a la vanguardia en el uso de la tecnologfa". El problems -ha explicado- es que "Espana tiene a los peores politicos y eso es Io que nos esto lastrando". Como e|empIo, ha asegurado que se mata de un Gobierno "capaz de destruir nuestro te|ido productivo, de una manera que no se ha destruido en Europa".

Y no sélo eso, ya que Espinosa de los Monteros también se ha referido al Gobierno que "mienfe a los espanoles constantemente, es ilegffimo y esfo liderado por un persona l O. que se tiré toda la campaña diciendo que |amos pactarfa con Podemos ni con Bildu pero que en menos de 48 horas pacfo con Podemos y con Bildu, claro que es el presidente del Gobierno mos ilegftimo de la historic".

De esto manera, el portavoz de VOX ha enumerado algunas de las acciones Ilevadas a cabo por el E|ecutivo, como "intercambiar presos por presupuestos, modificar el cédigo penal para desarmar al Esfado para sacar de prision a los golpisfas o reabrir heridas", ya que "la gran aportacién de este Gobierno sero que saco a Franco del Valle de los Caidos".

A pesar de la gesfion del Gobierno de Sonchez, Ivon Espinosa ha afirmado que "por primers vez en muchos años en España hay motivos para la esperanza", pues "vemos que los debates que estaban clausurados, las cosas que no se podfan decir, se empiezan a abrir", ya que "por primers vez se ponen sobre la mesa las prioridades reales de los españoles, que no son el género, el cambio climotico y todas las tonterfas de la izquierda. Es la defense de Io normal".