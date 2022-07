Deportes Vuelve TERRERUGBY, el torneo más solidario de la costa martes 12 de julio de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El V Torneo Benéfico de rugby-playa TERRERUGBY se celebra el 16 de julio en San Juan de los Terreros, Almería San Juan de los Terreros (Pulpí, Almería) acoge el 16 de julio el V Torneo Benéfico de rugby-playa TERRERUGBY. En cada edición, la organización designa una causa solidaria a la que van destinados los beneficios del encuentro. Esta vez, los fondos se destinarán a la Fundación URA CLAN, sección de rugby inclusivo de Unión Rugby Almería, que en su intento de incluir a todas las personas en su diversidad en el deporte del rugby, logra desde 2016 la integración en el juego de las personas con y sin neurodiversidad o con cualquier discapacidad. TERRERUGBY vuelve a la arena de juego y lo hace celebrando su quinto aniversario. Tras dos veranos sin rugby en las playas de San Juan de los Terreros como consecuencia de la pandemia sanitaria de la COVID19, el 16 de julio -por fin- jugadores venidos de toda España se reencontrarán en un torneo ya imprescindible en el circuito estival y que se diferencia de los demás en su concepción solidaria. El evento deportivo, referente en la costa española desde su primera edición en 2016, tendrá lugar en la Playa Mar Serena de San Juan de los Terreros, perteneciente al municipio de Pulpí. Cuenta con la inestimable colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación de Almería, que colaboran así en la difusión de este deporte, en la misión inclusiva del mismo y en el fomento de sus valores: respeto al rival, integración y juego limpio. Asimismo, logran de esta manera apoyar el turismo deportivo y el conocimiento de las playas del municipio. “Este torneo se ha convertido en un clásico de nuestro programa de actividades Expláyate. Logra un ambiente espectacular de reencuentro, convivencia, solidaridad y buen rugby, donde los grandes valores de este deporte se sienten en cada gesto. Además, supone un paso más en nuestra apuesta por el turismo deportivo atrayendo a nuestro municipio a gran cantidad de personas de todo el país. Sin duda, un impulso muy importante para nuestra economía”, señala la concejala de Deportes, María del Mar Sánchez. Como torneo de rugby-playa benéfico, en esta ocasión la organización ha decidido donar la recaudación a la Fundación URA CLAN. Esta sección de rugby inclusivo de Unión Rugby Almería nace en 2016 para incluir a todas las personas en su diversidad en el deporte; así, las personas con y sin neurodiversidad o con cualquier discapacidad viven la experiencia del rugby, lanzando un mensaje a la sociedad de tolerancia, respecto e integración. En el equipo inclusivo de URA CLAN MIXED ABILITY juegan jóvenes con diferentes capacidades. Para las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo, la investigación sobre la práctica de ejercicio físico demuestra que el deporte disminuye el estrés, aumenta las habilidades motoras y ayuda a desarrollar habilidades sociales como la comunicación, el compañerismo o el trabajo coordinado. Para las personas con síndrome de Dowv, según la organización Down España, el rugby es el mejor deporte para fomentar la inclusión y, por ello, su práctica está creciendo en todo el país. “Para URA Clan, que TERRERUGBY destine la recaudación del torneo de este año es un orgullo y una oportunidad, porque además de ser un torneo que nos ha apoyado desde el inicio y ha promocionado esta forma de deporte y de inclusión, con la recaudación va a permitirnos realizar los viajes que tenemos previstos en la próxima temporada para que el equipo pueda jugar y competir en diferentes ciudades de toda España. Estos proyectos fomentan la integración y superación de los chavales y serían muy difíciles de conseguir sin este apoyo económico”, declara Roberto Aguado, vicepresidente de URA Clan. TERRERUGBY cumple 5 años Tras dos años de interrupción por la situación sanitaria vivida a escala mundial, el Torneo cumple su quinto aniversario el 16 de julio y arrancará a las 10 de la mañana. Se extenderá a lo largo de una intensa jornada deportiva, donde el sol, la Costa de Almería y la solidaridad serán las protagonistas. “Hay gana de rugby, de unión, de reencuentro. Al final, TERRERUGBY se ha convertido en una familia que espera cada verano disfrutar juntos de este deporte, de esta forma de vida. Es un orgullo ver cómo nuestras playas se llenan de visitantes venidos de toda España con el ánimo de disputar un encuentro sano, respetuoso y festivo”, comenta el organizador del torneo, Francisco Díaz. TERRERUGBY Contará con dos categorías a competición: Senior Masculina y Senior Femenina. Reunirá a 18 equipos de Andalucía, Murcia y Madrid. La organización, como siempre, quiere apoyar el deporte femenino y, de ahí, que se igualen ambas categorías en cuanto a número de equipos participantes, algo que no sucede en otros torneos. En la categoría masculina, competirán: San Isidro Rugby Club de Madrid, Sicarios Rugby Playa, Lorca Rugby, XV Rugby de Murcia, Squadron Squirtle, Huercal-Overa Rugby, Marrajos Rugby, Costaleños Rugby Almería y Comercio y Turismo Rugby de Madrid. En la categoría femenina competirán Lorca Rugby, Barbarian Rugby, Matemágicas, San Isidro Rugby Club, Costa Rugby Almería, Despeñaperras, Cocochas, Pintarrojas y Crucornias. Fuera de competición, se une la categoría de veteranos con seis equipos (Old Dogs, Lomos Plateados, San Isidro, Fuenkarkamales, XV de Murcia y Barbarian Veteranos) y, como no podía ser de otro modo, la categoría de rugby inclusivo con tres equipos (Egido Clan, URA Clan y Inclu Indus de Madrid). La quinta edición del Torneo espera récord de participación. Si la primera entrega consiguió la participación de 14 clubes, la asistencia de 196 jugadores y de un millar de espectadores, la segunda edición subió las cifras a 16 equipos, 224 jugadores y cerca de 2.000 aficionados. Así, la tercera reunió a 18 equipos, con 290 jugadores y más de 2.000 mil visitantes y la cuarta volvió a unir a 18 equipos, con 300 jugadores y 2.600 visitantes. La consolidación de este encuentro demuestra el desarrollo de este deporte en la provincia de Almería y el aumento del interés social por la disciplina. Circuito provincial y apoyo empresarial TERRERUGBY forma parte, de nuevo, del Circuito Provincial de rugby-playa Diputación de Almería, que en 2022 cumple su cuarta edición. Esta iniciativa acoge tres torneos de rugby-playa de la provincia para fortalecer los objetivos individuales de cada torneo y potenciar la práctica y visibilidad de este deporte. El encuentro de San Juan de los Terreros es el primero de la liga, seguido del V Night Party Torneo de Carboneras (23 de julio) y el VI Torneo El Barco de Adra (30 de julio). El circuito, con un sistema de puntos, lista una clasificación general que otorgará un ganador final. TERRERUGBY sería imposible sin la aportación y entrega del Ayuntamiento de Pulpí, su Concejalía de Deportes y la Diputación de Almería. Igualmente, cabe destacar la generosidad de diferentes empresas que patrocinan el torneo (Prima-Ram, Peregrin, Serbatic, NATEEVO, Grupo Platinum Estates, Postbox Terreros, Perfimur, Nordic Forward, Valero y Alarcon, Riegos Cáceres Belmonte, Almazara Las Canalejas, EFFSI y Citroplant) y ayuda de los colaboradores (Primaflor, Anecoop, Bouquet, Bitprom, Geoda de Pulpí, Servicio de Salud Local de Pulpí, Aguilón Irish Pub, Grafisur 99, Intro Publicidad Creativa, El jardín de la Pepa, Eventos Locufan, Jamones El Mortero, Alfonso Muñoz, Chiringuito Mar Serena, Panadería García, Chiringuito Perichan, Rugbyvoros, Supermercado Coviran Juan Antonio, Vimiel, Patatas La Velezana, Alejandro Alek Fotografía, Dark Towers, Presscot, Skyclipstudio, Akalamama, Artesanos de Pulpí). Este año han participado los artistas gráficos Vicente Guardia y Guadalupe Montalvo en el diseño de la cartelería. La V Edición de TERRERUGBY se presentará a los medios de comunicación el miércoles 13 de julio, a las 11:00 horas, en la Playa Mar Serena de San Juan de los Terreros. Al acto acudirán el alcalde del municipio de Pulpí, Juan Pedro García; el vicepresidente de la Fundación URA Clan, Roberto Aguado, y el miembro fundador, Manuel Moya; la concejala de Deportes, María del Mar Sánchez; y el organizador del Torneo, Francisco Díaz Pérez.

