Y los premios Mármol Macael son para...

viernes 20 de octubre de 2023 , 12:40h

La gala, que se celebra el próximo 10 de noviembre, continua con su apuesta por la protección del medio ambiente manteniendo la categoría del Premio a la Sostenibilidad y llevando a cabo un evento neutro en carbono. Una de sus novedades será contar con la presencia de los participantes del ‘Programa de promoción de la industria de la piedra natural y superficies innovadoras, dirigido a estudiantes de arquitectura’: 45 futuros arquitectos de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga, que conocerán los valores de la Marca Macael.

La Comarca del Mármol de Macael se prepara para deslumbrar al mundo con la trigésima sexta edición de los Premios Macael, su evento anual que desafía las expectativas y celebra la innovación, la excelencia y la sostenibilidad en la industria de la piedra y las superficies innovadoras. Organizados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), este año, un total de once galardonados se alzan como protagonistas por su sobresaliente contribución al sector. Siete empresas, en una complicada deliberación que reunió dieciocho candidaturas, se destacan como los ejecutores de los proyectos, que ponen de manifiesto que Macael es un gran centro de referencia a nivel nacional e internacional de extracción, elaboración de proyectos especiales y comercialización de piedra natural y superficies innovadoras.

La ceremonia de entrega, que se celebra el próximo 10 de noviembre, no solo subraya el enfoque internacional de la Comarca, sino también su apuesta por la protección del medio ambiente. Tal y como se hizo en la edición anterior, que marcó un hito al introducir la categoría del Premio a la Sostenibilidad y llevar a cabo un evento neutro en carbono, la gala reafirma el compromiso del sector con la responsabilidad social corporativa. “Las empresas de Macael lideran esfuerzos para llevar a cabo una transición continua hacia el uso total de energías renovables, la gestión respetuosa del agua, su renovación y reciclaje, y una gestión más eficiente de los residuos y, los Premios Macael, son también una muestra de ello”, ha indicado Jesús Posadas, presidente de AEMA, quien, como cada edición, ha hecho mención “al gran valor que los patrocinadores tienen en este acto, no solo con la colaboración con la que es posible llevarlos a cabo, sino por la fidelidad y apoyo continuo edición tras edición”.

Como una de las novedades que, de momento, se conocen, el evento contará con la presencia de los participantes del ‘Programa de promoción de la industria de la piedra natural y superficies innovadoras, dirigido a estudiantes de arquitectura’, que celebra su segunda edición. 45 futuros arquitectos de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga, conocerán los valores de la Marca Macael, sus productos, cultura del saber hacer e importancia de sus aplicaciones en arquitectura, a través de seminarios y visitas a canteras y empresas. Los estudiantes, que cursan estudios de posgrado y máster, culminan el programa con la asistencia a los galardones, cuya anterior edición estuvo presidida por Sus Majestades D. Felipe y Dña. Letizia. Y, como es tradición, la cita coincide también con el Encuentro Internacional de la Piedra, organizado por TRADE. Ambas iniciativas, vienen a confirmar la consolidación del papel de Macael como epicentro mundial de esta industria.

Los galardonados de esta XXXVI edición son los siguientes:

PREMIO A LA COMUNICACIÓN

ELLE DECOR, VERANDA Y HOUSE BEAUTIFUL.

El Jurado concede el Premio a la Comunicación a las revistas Elle Decor, Veranda y House Beautiful, pertenecientes al grupo Hearst Corporation y dirigidas por Jennifer Bruno, por su contribución mediática como socio clave en Norteamérica. Su constante excelencia editorial, calidad en contenidos y compromiso con la innovación y la sostenibilidad son, además, un pilar esencial en la difusión de tendencias de diseño, estilo de vida y arquitectura. La cabecera Elle Decor cuenta con una larga presencia en el mercado de España, siendo una publicación de referencia entre la comunidad de diseñadores de interiores y escaparate de las principales marcas de equipamiento doméstico, la reforma y la arquitectura.

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD

ONE ONE ONE EAGLE STREET, BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA.

El Jurado concede el Premio a la Sostenibilidad al proyecto del centro comercial One One One Eagle Street, ubicado en la ciudad de Brisbane, Australia, un símbolo de diseño sostenible e innovador del estudio COX Architecture. El complejo, que cuenta con una calificación ecológica de 6 estrellas y una certificación neutra en carbono, requería de una renovación que mejorara las columnas y fachadas externas con un producto que cumpliera con los estándares de sostenibilidad. La solución fue el uso de la superficie Dekton Zenith, un producto neutro en carbono, con una excelente resistencia al fuego (posee la clasificación A1 al fuego), que se ha instalado mediante un sistema de fachada ventilada con anclaje mecánico.

PREMIO INTERNACIONAL AMÉRICA DEL NORTE

RAOLJI HOUSE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.

El Jurado concede el Premio Internacional América del Norte a Raolji House, una mansión privada localizada en Florida, Estados Unidos, que personifica la perfecta unión de la artesanía y la visión creativa, para crear un espacio donde resalta la belleza de la piedra natural. En su conjunto, se han dispuesto 1400 metros cuadrados de mármoles, entre los que destacan Mármol Blanco Macael, Crema Marfil y Blue de Sabois en la solería, con notables aplicaciones en mosaicos, columnas, encimeras de cocina y baños, aplacados, escaleras curvas y balaustradas. Esta obra de arte arquitectónica es una ejecución impecable y un inspirador ejemplo en diseño y construcción.

PREMIO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA

WANDERS AND YOO, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.

El Jurado concede el Premio Internacional América Latina a Wanders & Yoo, un innovador proyecto, concebido por la marca internacional Yoo, en la Ciudad de Panamá. La obra se materializa en dos majestuosas torres de apartamentos y, sus acabados en piedra natural, desempeñan un gran papel protagonista en solerías, aplacados, encimeras de cocina y baños, tanto del interior de los apartamentos, como de las zonas comunes. Durex Property Group, desarrollador del proyecto, tiene alianzas estratégicas con marcas reconocidas en el mercado como Fendi, Phillippe Starck y Marcel Wanders, renombrado diseñador holandés, que inyecta a este proyecto su visión disruptiva y creativa. Wanders & Yoo es la gestación de un mundo utópico, una fusión de diseño y elegancia, donde diversas ideas coexisten en perfecta armonía.

PREMIO INTERNACIONAL ASIA

DALVEY HAUS, SINGAPUR.

El Jurado concede el Premio Internacional Asia al complejo residencial Dalvey Haus, ubicado en Singapur. Este edificio de alto nivel, diseñado por el estudio de arquitectura Eco ID, ha sido galardonado por su excelencia en el uso de superficies de última generación. Se han instalado un total de 3500 metros cuadrados de materiales innovadores, incluyendo Dekton, Silestone y Sensa en los tonos de Danae, Calypso y Black Beauty, respetivamente. Estos materiales se han utilizado en su fachada ventilada a través de paneles, así como en encimeras de cocina y de baños. Dalvey Haus destaca por su estética urbana moderna y sus esquemas de diseño elegantemente simples y reflexivos, que crean un sentido generalizado de artesanía y calidad en cada elemento del edificio.

PREMIO INTERNACIONAL ÁFRICA

MONUMENT REHABILITATION, POR LA CATEDRAL DE RIABA Y MALABO, GUINEA ECUATORIAL.

El Jurado concede el Premio Internacional África a Monument Rehabilitation S.L., por el proyecto de las catedrales de Riaba y Malabo, en Guinea Ecuatorial, donde se han elaborado todos los elementos en piedra. En la catedral de Riaba se han instalado todos los elementos litúrgicos. Entre ellos, un altar en mármol Blanco Carrara compuesto de ocho columnas jónicas y capiteles en pan de oro, donde destacan sus relieves y su tabla de altar moldurado en una sola pieza. En la catedral de Malabo, por su parte, resalta la base del sagrario, realizada en Blanco Carrara y Verde Indio, así como la grada, elaborada en el mismo material.

PREMIO INTERNACIONAL EUROPA

BUSINESSPARK OSNABRÜCK, ALEMANIA.

El Jurado concede el Premio Internacional Europa al proyecto Businesspark Osnabrück en Alemania, que ha incluido 3000 metros cuadrados de piedra ultracompacta Dekton, en sus colores Aeris y Kreta, para el desarrollo de su fachada ventilada mediante paneles de gran formato. El proyecto, del estudio de arquitectura Mas Architecture Netherland, planteaba el desafío de incluir una superficie de bajo mantenimiento y sostenible, sin sacrificar su belleza estética por las inclemencias del clima y el paso del tiempo. La respuesta a estas premisas fue la elección de los paneles de Dekton.

PREMIO NACIONAL

EDIFICIO SANTA ANA, GRANADA, ESPAÑA.

El Jurado concede el Premio Nacional al Edificio Santa Ana, situado en Plaza Nueva en la ciudad de Granada, en reconocimiento a la utilización de mármoles de las canteras de Macael. El edificio destaca por su uso magistral de Mármol Blanco Macael y también de los mármoles Zebrino Gold y Calacatta Luis Sánchez en solerías, escaleras, aplacados, encimeras de cocina, platos de ducha y revestimientos de baños. Estos materiales elevan el diseño interior a nuevas alturas en este complejo que, además, ofrece vistas impresionantes de la majestuosa Alhambra.

PREMIO AL DISEÑO

FRANCISCO SIMOES GOMES, ESCULTOR.

El Jurado concede el Premio al Diseño al reconocido escultor portugués D. Francisco Simoes Gomes, por la ejecución, durante 20 años, de sucesivas esculturas en la Comarca del Mármol de Macael. Las piezas han sido procesadas mediante escaneo del modelo original del artista y mecanizadas en máquina CNC y, en ocasiones, se ha procedido a la elaboración artesanal de algunas de las esculturas, bajo el criterio y supervisión de D. Francisco Simoes. Las esculturas se han realizado tanto en materiales locales, como Mármol Blanco Macael, Gris, Amarillo y Anasol Macael, como en piedra de importación.

PREMIO A LA OBRA EN BLANCO MACAEL

REMODELACIÓN PLAZA ALMERÍA.

El Jurado concede el Premio a la obra en Mármol Blanco Macael al proyecto de remodelación de la Plaza Almería, en la ciudad de Macael, Almería, una reforma basada en un tributo al Imperio Romano y elaborada, íntegramente, en el preciado ‘oro blanco’. Unas escaleras de peldaños macizos preceden a un impresionante espacio con seis columnas corintias, de casi siete metros de altura. Le sigue una alberca romana presidida por el Chirivello: la primera estatua del Imperio Romano encontrada en la zona y que, actualmente, se encuentra en el Museo de Almería. En el interior, se ha planteado un mosaico planetario rodeado por 14 columnas de estilo toscano de tres metros de altura. La fuente principal, aplacada por cuatro columnas jónicas, está presidida por Neptuno; una escultura maciza de casi tres metros de altura, realizada en una sola pieza de mármol.

PREMIO A LA EXCELENCIA

PEDRO PEÑA INTERIOR DESIGN.

El Jurado concede el Premio a la Excelencia a D. Pedro Peña, consolidado diseñador de interiores, por su gran contribución en los ámbitos de arquitectura, artesanía y diseño y su firme apuesta por la piedra natural, como la esencia de sus proyectos. Peña, con más de cuarenta años en el sector, es sinónimo de exclusividad, innovación y excelencia en diseño. Su estudio, con una amplia gama de proyectos destacados, tanto a nivel nacional como internacional, representa el compromiso con la calidad y la sostenibilidad y es un ejemplo de dedicación y pasión por el diseño.