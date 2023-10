Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar UJP UGT Almería elige nuevo secretario general viernes 20 de octubre de 2023 , 12:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia UJP-UGT Almería ha celebrado su III Comité para la elección de nuevo secretario general. Al mismo han asistido la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, junto a miembros de la ejecutiva provincial, así como los delegados y delegadas de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Almería. Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería ha querido destacar la figura del compañero ugetista y secretario general, Bartolomé Díaz, que deja el cargo por motivos personales. “Compañero y amigo íntegro, socialista, luchador incansable, afiliado a UGT desde 1978 con una trayectoria sindical de más de 45 años luchando por los derechos de los y las trabajadoras”. Bartolomé Díaz Díaz ha estado al frente de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Almería desde 2020. Muy involucrado en la lucha social en pos de los derechos de los y las trabajadoras, así como del colectivo de pensionistas y jubilados ha desarrollado gran actividad en la defensa de los derechos laborales y sociales de los ciudadanos en estos años. La presentación de candidaturas, votación por los asistentes y elección a Secretario General, se ha llevado a cabo dentro de la normativa que marcan los Estatutos del Reglamento de UGT Almería, y por el cual con una asistencia de 88% y una porcentaje de voto del 100 % ha sido elegido en el día de hoy como Secretario General de UJP UGT Almería, Ángel González González; DUE y licenciado en antropología con una larga trayectoria en la Administración Pública como coordinador de enfermería comunitaria y de Distrito Sanitario así como Jefe de Servicios de Protección Civil de la Junta de Andalucía. Por otro lado, destaca asimismo una extensa trayectoria sindical en la Unión General de Trabajadores destacando los cargos de Sº General en la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Almería, Sº de Organización de FSP Estatal y Sº de Organización en FSP Andalucía. Para finalizar, el nuevo secretario elegido ha querido agradecer a todos los miembros del Comité la confianza depositada en él para el cargo recordando al exsecretario como un ejemplo de esfuerzo y lucha para la UGT Almería y remarcando los objetivos de trabajo desde la UJP que quedan por conseguir como la mejora de la situación de la Dependencia, pensiones adecuadas para vivir con dignidad y la lucha por una Sanidad Pública y gratuita. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

