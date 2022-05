Capital Almería busca ‘héroes’ que denuncien agresiones e insultos contra el colectivo LGTBIQ lunes 16 de mayo de 2022 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento y la asociación COLEGA impulsan una campaña para combatir la homofobia, la bifobia y la transfobia Almería busca ‘héroes’ y ‘heroínas’ que denuncien agresiones e insultos contra el colectivo LGTBIQ. El Ayuntamiento de la capital y la asociación COLEGA han impulsado la campaña “Descubre al héroe/heroína que llevas dentro” con el objetivo de combatir los delitos de homofobia, transfobia y bifobia. La iniciativa se enmarca en las acciones que se desarrollan con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra el 17 de mayo. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha alertado de que “el 70 por ciento de los agredidos no denuncia por miedo a represalias y por tanto no engrosan las estadísticas que ya de por sí son preocupantes”. En este sentido, ha señalado que “casi la mitad de las víctimas son menores de 30 años, lo que debe hacernos reflexionar y ver en qué estamos fallando como sociedad”, a la vez que ha asegurado que los datos ponen de manifiesto la necesidad de que se sigan poniendo en marcha estas iniciativas. Por su parte, Francisco Ferre, presidente de la Asociación de Familias por la Diversidad de Almería y miembro de COLEGA, ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha destacado que el objetivo de la campaña es ”incentivar a que el ciudadano denuncie cuando vea una agresión” y ha advertido sobre la repercusión de los discursos de odio en la población juvenil. Además, ha condenado las agresiones que se han producido en las últimas semanas y ha asegurado que “vamos a estar siempre en la lucha para erradicarlas desde la educación y la formación en valores” La iniciativa cuenta con 10 columnas distribuidas por toda la ciudad con cinco héroes y cinco heroínas para visibilizar la importancia de denunciar este tipo de actos que provocan discriminación por razones de orientación sexual. Asimismo, la campaña pretende combatir la infradenuncia y fomentar el respeto a la diversidad sexual. Para ello, la cartelería incluye un código QR que deriva a la aplicación del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que colabora en la campaña. A través de esta herramienta, cualquier persona puede denunciar y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Se trata de una aplicación sencilla e intuitiva que permite al usuario navegar con facilidad. Además de esta vía, también se puede realizar mediante las distintas comisarías de toda la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.