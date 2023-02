Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 1.200 participantes en la X Carrera de la Mujer viernes 24 de febrero de 2023 , 16:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez invita a sumarse a una prueba que se celebra el 5 de marzo “en pro de la igualdad en todos los sectores de la sociedad” La X Carrera de la Mujer cuenta los días para su celebración, que será el próximo 5 de marzo, y aspira a superar los datos de participación del pasado año. Para esta edición ya se han inscrito unas 700 personas, si bien el plazo estará abierto hasta el día 2 de marzo, a las 13.00 horas, con la posibilidad de sumarse a través de las webs www.mujeralmeria.es o www.cdnexa.es. Bajo el eslogan ‘La igualdad es la meta’, el entorno del Parque de las Familias y del Centro de la Mujer de Cortijo Grande albergará una competición que llega de la mano del Ayuntamiento y el Grupo Nexa. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha querido invitar a la participación a todos los almerienses “en pro de la igualdad en todos los sectores de la sociedad”. Lo ha hecho en la presentación de la camiseta oficial del evento con la tradicional foto de familia junto a concejales de la Corporación Municipal. Vázquez ha señalado que la carrera, que en la pasada edición llegó a los 1.200 participantes, “se ha convertido en un evento tradicional y multitudinario en nuestra ciudad” y ha agradecido a “patrocinadores, asociaciones, y colaboradores” su apoyo “en un acto reivindicativo y solidario”. Asimismo, ha explicado que “vamos a tener distintas modalidades y los fondos se destinarán a Galatea que está haciendo una labor maravillosa para visibilizar la labor de la mujer en el sector de la pesca”. Una carrera solidaria y accesible Cabe destacar que la Carrera de la Mujer tendrá un componente solidario puesto que parte de los fondos se destinarán a la Asociación de Mujeres de la Pesca ‘Galatea’ con el objetivo de reforzar su papel en la sociedad. En concreto, las inscripciones de adultos tendrán un coste de 10 euros, de los cuales uno se utilizará para este fin, mientras que en la categoría infantil se destinarán íntegramente los tres euros. En cuanto a las modalidades, las carreras infantiles tendrán recorridos desde 80 a 500 metros y los adultos podrán elegir entre 2,5 kilómetros, 5 o 7,5 kilómetros. En todos los casos, el punto de partida será junto al Parque de las Familias y habrá modalidades masculina y femenina y premios para los tres primeros clasificados. En las carreras de 7,5 también habrá posibilidad de inscribirse en categoría de parejas masculina, femenina y mixta. Será un día de diversión y reivindicación en el que no faltarán las actividades para dinamizar la previa y los momentos posteriores a la competición con juegos infantiles en el Parque de las Familias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

