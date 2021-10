1.405 agresiones a policias y guardias en Almería desde 2015

miércoles 20 de octubre de 2021 , 15:24h

Matarí denuncia que el aumento de la violencia contra los agentes de la autoridad hace necesario que el Gobierno establezca una estrategia conjunta para impedirlos



El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha señalado hoy que su Grupo Parlamentario en el Congreso ha registrado una Proposición No de Ley, cuyo debate y votación tendrá lugar mañana jueves, en la que se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que lleve a cabo las acciones necesarias para evitar la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según reconoce el Gobierno de Sánchez en una respuesta parlamentaria, en la provincia de Almería se han producido un total de 1.405 agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado entre 2015 y julio de 2021, de las que 643 fueron ataques a agentes de la Policía Nacional y 762 a guardias civiles.



Se trata de una cifra que sumada a los ataques a nivel nacional que se produjeron solo en 2020, con 8.092 agresiones a Policías Nacionales y 3.111 a guardias civiles, demuestra la incapacidad del Ministerio del Interior de establecer una estrategia conjunta para impedirlos.



Entre las medidas que se incluyen en la Proposición No de Ley del PP para poner freno a este tipo de violencia está romper cualquier colaboración o pacto político con los partidos o grupos que no condenen la violencia contra los cuerpos policiales, así como establecer protocolos de colaboración junto con las comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar los actos de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Otras peticiones que se recogen la iniciativa del PP son instar a todos los niveles la investigación y sanción de estos actos, y modificar la legislación para reforzar el carácter de agente de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Juan José Matarí espera que durante el debate de esta Proposición No de Ley los grupos manifiesten su rotundo rechazo a la violencia practicada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la condena de los grupos políticos que la justifican.



Finalmente, el diputado del PP destaca que ante el incremento de agresiones a agentes de la autoridad que se está produciendo en los últimos años es más necesario que nunca que el Gobierno impulse las medidas propuestas por el Grupo Popular.