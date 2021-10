El PP afirma que “el PSOE quiere hacer olvidar a ETA para pactar con Bildu”

viernes 01 de octubre de 2021 , 15:21h

Castellón: “Es vergonzoso que Sánchez de oxígeno a los que no condenan el terrorismo a cambio de votos”

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, y el diputado nacional del PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, han lamentado las palabras de la diputada socialista Sonia Ferrer defendiendo en el Congreso de los Diputados que no se prohíban los homenajes a etarras y han señalado que el objetivo principal del PSOE es “hacer olvidar a ETA para pactar con Bildu”.



Tras un discurso en el que la propia Sonia Ferrer reconoce que su hijo “no sabe qué es ETA, qué es un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil, contra un autobús lleno de militares y tantos otros episodios”, González Terol y Castellón subrayan que “frente al olvido que ella propone, el PP siempre estará con las víctimas y defenderá la memoria, la dignidad y la justicia de aquellos que vivieron en primera persona el terrorismo etarra”.



El vicesecretario de Política Territorial del PP recuerda que si Pedro Sánchez gobierna hoy en España es gracias al sustento que le han otorgado los que apoyan homenajes vergonzosos a terroristas con un enorme currículum de asesinatos a sus espaldas. Por ello, expone de forma muy clara que “cuando gobernemos propondremos una ley para acabar con los homenajes a etarras”.



Antonio González Terol critica que Pedro Sánchez, entre el PP y Bildu, siempre elija a los herederos de ETA y lo haga simplemente por “un puñado de votos para mantenerse en Moncloa”.



“Nuevamente el sanchismo desprecia a las víctimas y se pone del lado de quienes jalean con homenajes a sus verdugos”, insiste.



Por su parte, el diputado almeriense Miguel Ángel Castellón afirma que “al PP le causa vergüenza que el Gobierno de Sánchez no prohíba los homenajes a etarras” y que apueste por “darles oxígeno a cambio de sus votos”.



“A un partido constitucionalista como es el PSOE nada le debería merecer la búsqueda de apoyos de quienes proclaman y exaltan el odio”, afirma.



En cuanto a la intervención en el Congreso de la diputada socialista, Sonia Ferrer, Castellón le recuerda que “desde el PP de Almería vamos a seguir alzando la voz por las víctimas del terrorismo frente al olvido que propone el PSOE de la provincia” y lamenta que Ferrer y los socialistas almerienses prefieran plegarse a un Gobierno que humilla a las víctimas y que se sienta a negociar con quienes tanto dolor han provocado, en lugar de protegerlas y oponerse a los homenajes a los asesinos de ETA.



Finalmente avisa que el PP no va a ser comparsa de un Gobierno que además está pactando los Presupuestos a cambio de cesiones con sus socios de investidura y que además dialoga con los que siguen sin condenar los asesinatos de ETA.