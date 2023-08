Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 1.500 mayores del Poniente son vacunados de Tétanos viernes 18 de agosto de 2023 , 09:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta revisión sistemática se suma a la realizada previamente frente al neumococo

El Distrito Sanitario Almería, a través de los Enfermeros Gestores de Casos de Residencias, ha revisado y completado el calendario de vacunación de alrededor de 1.500 usuarios de más de 65 años de Residencias de Mayores, con la dosis correspondiente de Td (Tétanos/difteria). Una inyección cuya administración se recomienda a las personas que recibieron 5 dosis durante la infancia y la adolescencia. Se recomienda verificar el estado de vacunación previo antes de iniciar o completar una pauta de primovacunación con Td en personas adultas. El contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los de prevención de riesgos laborales, se utilizará para revisar el estado de vacunación y, en caso necesario, se vacunará con Td hasta completar 5 dosis. De esta manera, quedan perfectamente inmunizados frente al tétanos y la difteria los usuarios de Residencias de Mayores que actualmente hay en el Distrito Sanitario Almería. Tal y como ha detallado el director de Cuidados del Distrito, Miguel Zapata, “esta revisión sistemática se suma a la realizada previamente frente al Neumococo”.

Asimismo ha indicado que “la incorporación de cada nuevo usuario lleva consigo, entre otras valoraciones generales, la revisión del estado vacunal que garantice su protección inmunológica frente a estos agentes infecciosos”. Tipos de vacunas para tétatos, difteria y tosferina Existen diferentes vacunas para la tétanos, difteria y tosferina. Las que empleamos en España, todas tienen el componente de tosferina de tipo acelular, por lo que son más seguras, con menos reacciones adversas. Las que se emplean en las embarazadas y a los 6 años, son las de tipo Tdpa. No existe una vacuna dedicada solo a tosferina. A los 2, 4 y 11 meses, la vacuna que se administra se llama hexavalente, ya que no solo lleva protección para estas 3 infecciones (tétanos, difteria y tosferina), sino también para otras 3: poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. Las vacunas hexavalentes han sido autorizadas por la AEMPS para ser administradas en menores de 7 años de edad en el caso que no hayan recibido la pauta de vacunación en tiempo (2, 4, 11 meses de edad) o la tengan incompleta de acuerdo con las recomendaciones oficiales. A los 14 años y en adultos, la vacuna que se está empleando es la Td, que confiere protección para tétanos y difteria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Distrito Sanitario Almería realiza una jornada de vacunación para usuarios de entre 6 y 20 años