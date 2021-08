10 multas por reetiquetado ilegal en agricultura

sábado 28 de agosto de 2021 , 15:17h

El portavoz del PP en Almería, Ramón Herrera, ha defendido este sábado tras las críticas de Vox que la Junta de Andalucía está realizando "una auténtica cruzada contra las irregularidades en el reetiquetado de productos importados de Marruecos que se venden a Europa como si se hubiesen producido en Andalucía" y ha subrayado que "en menos de tres años se han realizado 672 actas e inspecciones en empresas del sector agroalimentario que se han saldado con la apertura de 26 expedientes sancionadores".



Por este motivo, Herrera ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones realizadas por el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, que "bien obedecen a un error o son fruto del desconocimiento", dado que la consejera Carmen Crespo "ya ha respondido en comisión parlamentaria sobre esta materia y por escrito a consulta de su propio compañero de filas Eugenio Moltó".



"Nos consta que la Consejería no solo ha respondido a las cuestiones consultadas, sino que lo ha hecho por partida doble en un ejercicio de total transparencia", ha recodado Herrera, que ha defendido la "pulcritud de los procedimientos sancionadores incoados por la Consejería, siguiendo la normativa vigente". "Además, todos los grupos políticos hemos sido invitados por la Delegación de Agricultura a consultar los expedientes en materia de trazabilidad", ha destacado el portavoz popular, que anima a Vox a explicar sus "aviesas intenciones al deslizar tales acusaciones".



Herrera ha recordado que "la Consejería de Agricultura explicó que en 2019 se realizaron 226 inspecciones sobre el terreno; 267 en 2020; y en lo que va de año, 179. De los 26 expedientes incoados para determinar el grado de infracción, diez ya han finalizado y los titulares han sido propuestos para sanción".



El resto se encuentran en los preceptivos periodos de alegaciones y recursos de los que las empresas disponen, según los plazos legalmente establecidos durante el transcurso de cada una de las fases del procedimiento administrativo. En 2019 fueron 2 las empresas almerienses expedientadas, 11 en 2020 y 13 en el ejercicio en curso. "Con anterioridad apenas se hacían inspecciones genéricas", ha enfatizado.



"La Consejería de Agricultura está protegiendo a los agricultores ante la competencia desleal de terceros países como no se había hecho antes y la consejera Carmen Crespo ha realizado numerosos requerimientos al Gobierno para que controle la entrada de productos hortofrutícolas de Marruecos a la UE y que denuncie a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) si detecta que se están superando los contingentes permitido sin aranceles para defender al sector español", ha insistido Herrera. Según los datos de EUROESTACOM e ICEX, más del 95% del volumen exportado de Marruecos no pasa por Almería. Sólo el 5% del producto marroquí se queda en la provincia.



"Estamos orgullosos de la interlocución constante del Gobierno andaluz con el sector agroalimentario para dar respuesta a sus inquietudes e ir de la mano en la puesta en marcha de medidas que salvaguarden una actividad que es estratégica para la economía y el empleo en Andalucía", ha concluido.