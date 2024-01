15 óleos de José Manuel Hita recogen la ‘Luz del Sur’

jueves 18 de enero de 2024 , 19:35h

La Sala Jesús de Perceval del Museo de Arte de Almería ‘Espacio 2’ acoge en estos días una mnueva exposición, la primera de este año 2024, que tiene como protagonista al artista José Manuel Hita. Bajo el título ‘Luz del Sur’, el artista muestra quince obras de su colección particular, todas ellas pinturas al óleo sobre lienzo.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado hoy esta muestra acompañado del autor de la misma y del coordinador de la exposición, Alejandro Zamora. El edil, que ha agradecido el trabajo de ambos, contextualizaba la exposición en el trabajo desarrollado entre los años 2019 y 2023. Una muestra donde el artista “ha querido plasmar su visión del sur a través del paisaje almeriense bañado por el mar Mediterráneo”.

Entre las obras puede encontrase su visión del Cable Inglés, el Paseo Marítimo de Almería o las conocidas playas de Cabo de Gata. “Todos los recuerdos de estas pinturas, como los escenarios, los protagonistas o el tipo de luz, son puramente reales”, ha explicado Pérez de la Blanca.

Además, como es habitual, el Ayuntamiento de Almería junto a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, ha editado un catálogo digital de esta exposición. “Tiene un total de 42 páginas con cinco imágenes en texto y 15 imágenes en catálogo”, ha relatado Pérez de la Blanca. “El Ayuntamiento, como siempre, va a estar al lado de este tipo de iniciativas que sirven para incrementar la oferta turística y cultural de nuestra ciudad”, concluía el edil

Por su parte, el coordinador de la muestra, Alejandro Zamora, ha indicado que “gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Ibáñez Cosentino, presentamos esta exposición de José Manuel de Hita que está muy vinculado a nuestra provincia y que es un enamorado de Cabo de Gata, algo que representa en sus obras”. El artista, ha indicado Zamora, “crea obras que podrían haber sido reales pero que realmente no ha pasado, es un concepto de realismo mágico o surrealista en el cual crea escenas abiertas para dejar que el espectador vaya creando o cerrando esa historia”.

Para finalizar, el autor de la exposición ha asegurado que “esta exposición versa en la luz que me inspiró esta provincia, algo que para una persona que es de fuera como yo se ha convertido en el motivo principal de esta muestra”. El artista, además, ha desvelado que “son fantasías que yo pienso alrededor de situaciones y personajes conocidos, con los que creo el comienzo de una idea que no acaba con pintura figurativa ya que no es realismo puro sino realismo mágico”.



Nueva muestra de Ars Cerámica

Paralelamente a esta muestra, el hall de este espacio museístico acoge una nueva exposición dentro del proyecto Ars Cerámica. Se tata de la obra de la artista Rosa Clares. Hasta el próximo 28 de enero, todo el que lo desee podrá contemplar un total de ocho piezas de cerámica que la artista ha realizado entre los años 2000 y 2023 con distintos estilos y distintas técnicas. El concejal de Promoción, Joaquín Pérez, ha invitado “a todos los almerienses y visitantes a que acudan a este hall del museo para contemplar estas ocho piezas que tienen un grandísimo valor artístico”.

Ambas exposiciones pueden visitarse en el horario habitual de este espacio museístico. De martes y sábados, de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas mientras que los domingos solo en horario de mañana, de 10:30 a 13:30 horas. Los lunes, como todos los museos, este espacio permanece cerrado.