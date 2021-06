17 personas del Plan de Empleo de Cruz Roja harán prácticas en la concesionaria de parques y jardines

La concejala Margarita Cobos destaca el impulso formativo y hacia la obtención de empleo por personas vulnerables que se desarrolla gracias al convenio firmado entre Cruz Roja y UTE Jardines de Almería





Diecisiete personas en riesgo de exclusión social integradas en el Plan de Empleo de Cruz Roja realizan prácticas formativas no laborales en la empresa concesionaria del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Almería gracias al convenio firmado entre la institución provincial y la UTE Jardines de Almería, integrada por STV Gestión y Albaida. Así lo ha expuesto la concejala delegada del Área de Sostenibilidad, Margarita Cobos, que ha destacado el impulso formativo y hacia la obtención de un empleo por parte de personas vulnerables que se desarrolla gracias a esta iniciativa.



El convenio, suscrito entre el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, y el gerente de la UTE, Juan Antonio Manrique Vargas, favorece acciones formativas destinadas a facilitar la integración sociolaboral de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. En principio, no se incluye ninguna relación laboral, pero la concejala no descarta la posibilidad de que algunos de quienes se formen en el marco de esta iniciativa puedan, en el futuro, pasar a formar parte de la plantilla de la UTE concesionaria.



Considera Cobos una “muy buena iniciativa” que los servicios municipales “sirvan para la formación y el empleo futuro también para personas que tienen más dificultades de empleabilidad”. No descarta, en este contexto, llegar a acuerdos con el resto de empresas concesionarias de cara a poder firmar convenios similares y desarrollar, bajo el paraguas del Ayuntamiento, el Plan de Empleo de Cruz Roja Almería.



Formación y experiencia

El objetivo fundamental de este Plan es facilitar formación para conseguir una cualificación integral del alumnado que combine teoría y práctica y que permita asimismo una incorporación posterior al mundo laboral con la experiencia necesaria para desarrollar una profesión.



Por lo pronto, ha sido la UTE Jardines de Almería (que trabaja en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes en el término municipal) la primera en mostrar interés por colaborar con Cruz Roja en los programas formativos que la institución desarrolla dentro del Plan de Empleo. La UTE facilita que el alumnado de este Plan desarrolle las prácticas formativas no laborales necesarias para alcanzar una formación más personalizada y completa para el mejor desempeño de su futura labor profesional, contando con las instalaciones adecuadas para la impartición del citado programa, reza el convenio.