Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar 200 incidencias atendidas por el 112 en Nochebuena y Navidad lunes 26 de diciembre de 2022 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los avisos más frecuentes han sido las asistencias sanitarias y los casos de seguridad ciudadana Esta cifra es muy similar a la de los incidentes gestionados en mismo período del 2021 en la provincia almeriense Emergencias 112 ha coordinado un total de 219 incidencias en Almería durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad (entre las 00:00 horas del sábado 24 y las 07:00 horas del domingo 25 de diciembre). Esta cifra supone un ligero aumento con respecto a las emergencias gestionadas en el mismo período del año pasado en la provincia almeriense, cuando se coordinaron 205, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. La mayoría de los avisos al 112 en Almería se ha referido a asistencias sanitarias (115) y a casos de seguridad ciudadana (54); a continuación se han situado las incidencias de tráfico y los accidentes de circulación (12 en cada caso), los incendios y los requerimientos referidos a asistencias y rescates de animales (6 de cada uno). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, anomalías en servicios básicos, entre otros. En toda la comunidad andaluza se han gestionado 2.971 incidentes durante el día de Nochebuena y las primeras horas de Navidad. Por provincias, Almería es la sexta respecto al número de avisos incidencias coordinadas; le preceden Sevilla (795), Málaga (585), Granada (364), Cádiz (344) y Córdoba (268). Por detrás de la provincia almeriense solo se sitúan Jaén (208) y Huelva (188). En cuanto al recuento por capitales de provincia, Almería es también la sexta en número de emergencias gestionadas (68). Por delante se encuentran las ciudades de Sevilla (368), Málaga (222), Córdoba (134), Granada (129) y Huelva (75); a la capital de Almería le siguen las de Jaén (43) y Cádiz (33). La franja horaria con mayor volumen de avisos en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 19.00 y las 20.00 horas del sábado 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender 157 incidentes en una hora. El 112 es un teléfono gratuito y multilingüe al que se puede llamar a cualquier hora de todos los días del año para todo tipo de emergencias (asistencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana,...). Emergencias 112 ofrece atención a cualquier ciudadano que se encuentre en territorio andaluz en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

