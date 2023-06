Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 2,5 millones para ayuntamientos de Almería "Corresponsables para la conciliación familiar" viernes 30 de junio de 2023 , 12:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Inclusión Social recuerda que la provincia dispone de más de 2,5 millones para proyectos de corresponsabilidad El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha llamado a las entidades locales de la provincia de Almería a participar en las ayudas destinadas a entidades locales que se enmarcan dentro del Plan Corresponsables. Este programa persigue la articulación de mecanismos que promuevan y faciliten la conciliación de las familias con niños y jóvenes de hasta 16 años, así como otros ejes de actuación relacionados con la creación de empleo, la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional de los cuidados, impulsando la sensibilización en materia de corresponsabilidad. Así, la provincia de Almería cuenta con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros para este plan y, aunque ya hay entidades locales que han presentado proyectos por más de un millón de euros, aún quedan 1,4 millones para el impulso de acciones que favorezcan la conciliación, por lo que González Bellido ha insistido en el llamamiento a aquellos consistorios que aún no lo han hecho a que lo hagan. “Todos tenemos que implicarnos para que la conciliación y la corresponsabilidad sean una realidad tangible y factible para las familias” de Andalucía, ha remarcado el delegado, que ha defendido la necesidad de este tipo de subvenciones para priorizar los cuidados. Convencido de la importancia de concienciar y sensibilizar sobre la corresponsabilidad, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por “la igualdad real”. “Todos y todas tenemos que implicarnos para que las familias puedan conciliar porque no se trata solo de un tema doméstico, es una cuestión social”, ha dicho González Bellido. La Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 3 de marzo de 2023, aprobó la distribución de 31,6 millones a Andalucía para el impulso del Plan Corresponsables. Así, aunque más de 30 millones de euros del total van destinados a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, destacan partidas a otras consejerías y organismos para que la igualdad sea, en consonancia con lo defendido por el Gobierno andaluz, una herramienta transversal presente en todos los departamentos y consejerías. Asimismo, es muy destacable la cuantía prevista para entidades locales, la cual supera en toda Andalucía los más de 23 millones de euros para este ejercicio 2023. En definitiva, para 2023 se trabaja en diversas propuestas dentro del Plan Corresponsables y que incluirán aspectos como la puesta en marcha de escuelas de verano, bolsas de cuidado para niños, niñas y jóvenes de hasta 16 años en diversos Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.