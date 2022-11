Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía 300 actuaciones judiciales suspendidas por la huelga de letrados miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las dos primeras jornadas de la huelga convocada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han concluido con la suspensión de alrededor de "300 actuaciones judiciales", de las que 192 son juicios o señalamientos. Según ha informado la secretaría coordinadora de Almería, el seguimiento en la provincia en ambos días se ha situado en el 75 por ciento de los LAJ con destino en los diferentes partidos judiciales. En un comunicado, han lamentado el "perjuicio" ocasionado al ciudadano, si bien han remarcado que "la responsabilidad" en estas suspensiones "recae" en el Ministerio de Justicia, que "ha incumplido todos los acuerdos que estableció con los Letrados de la Administración de Justicia". Han citado la denegación "incluso" de prolongaciones de jornada, que sí disfrutan el resto de funcionarios y han remarcado que la situación "resulta insostenible", pues "carecemos de los medios más elementales para poder ofrecer una justicia digna y de calidad". La huelga convocada por las tres asociaciones representativas del cuerpo, que son Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, está previsto que se retome los días 14 y 15 de diciembre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

